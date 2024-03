LinkedIn: ora puoi fare una pausa dalla ricerca di lavoro giocando

La piattaforma per la ricerca di lavoro vuole coinvolgere di più i suoi utenti inserendo alcuni giochi in-app per fare una pausa tra una ricerca e l’altra.

LinkedIn, noto per essere un punto di riferimento nel mondo del networking professionale, potrebbe presto sorprendere i suoi utenti con una novità inaspettata: l’introduzione di giochi in–app. Questo cambiamento è stato anticipato dal ricercatore Nima Owji, e successivamente confermato dalla stessa società a TechCrunch. Secondo quanto riferito da Owji, LinkedIn si appresta a introdurre una nuova esperienza di gioco, prendendo spunto dal successo dei giochi come Wordle. L’innovazione non si ferma qui: sembra che la piattaforma abbia in programma di introdurre “titoli diversi” e persino di creare una classifica delle aziende in base ai punteggi dei loro dipendenti.

Giochi in arrivo su LinkedIn

Un portavoce della società ha dichiarato che stanno valutando l’aggiunta di giochi basati su puzzle all’interno dell’esperienza di LinkedIn per rendere l’interazione più divertente, per approfondire le relazioni e stimolare le conversazioni. Nonostante queste dichiarazioni, non esiste ancora una data precisa per il lancio di questa nuova funzionalità. Inoltre, resta incerto se Microsoft, la società madre di LinkedIn e gigante nel settore del gaming, sarà coinvolta nel progetto o meno, dettaglio su cui il portavoce non ha fornito alcuna informazione.

È interessante notare che anche Facebook ha esplorato in passato un approccio simile, tentando di introdurre il social gaming sulla propria piattaforma. Dopo poco tempo, questo progetto è stato però abbandonato a causa dello scarso interesse dimostrato dal pubblico. Ora, sembra che LinkedIn voglia tentare la stessa strada, mostrando una volontà di innovazione e di esplorare nuove possibilità per coinvolgere gli utenti. Sinora, la piattaforma ha costantemente sperimentato nuove funzionalità per aumentare l’interazione e l’utilizzo. Con questa novità in arrivo, LinkedIn dimostra ancora una volta la volontà di adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze del suo pubblico di riferimento.

È evidente che la piattaforma di social networking stia cercando di diversificare la propria offerta e di proporre un’esperienza più coinvolgente ai suoi utenti. Resta da vedere come questa nuova direzione verrà accolta dalla sua vasta base di utenti e se riuscirà effettivamente a migliorare l’esperienza complessiva sulla piattaforma. Con l’attesa per ulteriori dettagli e aggiornamenti, il mondo del social networking professionale potrebbe presto assistere ad una nuova era di divertimento e interazione.