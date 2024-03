Il Ring Battery Video Doorbell Pro rappresenta un’evoluzione senza precedenti nel campo dei videocitofoni alimentati a batteria, offrendo una combinazione di flessibilità e versatilità ideale per qualsiasi tipo di abitazione. Questo avanzato dispositivo, ora disponibile in Italia su Amazon e sul sito ufficiale di Ring al prezzo di 229,99€, introduce una serie di innovative caratteristiche che lo distinguono nel panorama della sicurezza domestica.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie del Battery Video Doorbell Pro è la sua tecnologia di rilevamento del movimento 3D, che si avvale del radar per garantire avvisi di movimento più precisi e accurati. Grazie a funzionalità avanzate come le zone a vista dall’alto è possibile ottenere una panoramica aerea della propria area di interesse e ricevere avvisi solo quando vengono rilevati movimenti nelle aree selezionate, fornendo informazioni dettagliate su eventi specifici.

Il nuovo videocitofono di Ring

Oltre alla sua straordinaria capacità di rilevazione del movimento, il Battery Video Doorbell Pro offre una qualità video eccezionale, con video in HD a 1536p, audio nitido e risposte rapide. La sua nitidezza d’immagine è garantita dall’obiettivo allineato con sensori ottici di alta qualità, mentre l’elaborazione dinamica delle immagini e la compressione ad alta efficienza assicurano colori brillanti e realistici in qualsiasi condizione di illuminazione, sia di giorno che di notte.

La compatibilità del Battery Video Doorbell Pro con altri dispositivi Ring consente agli utenti di creare un sistema di sicurezza completo per la propria casa, integrandolo con dispositivi come Stick Up Cam Pro o Ring Alarm. Inoltre, sottoscrivendo un piano Ring Protect, è possibile accedere a funzionalità aggiuntive come l’archiviazione su cloud, gli avvisi per la rilevazione di pacchi e persone e le notifiche dettagliate.

Grazie alla funzione Low-Light Sight, il Battery Video Doorbell Pro è in grado di restituire colori nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo agli utenti di monitorare la propria casa anche di notte. Inoltre, è possibile ricevere avvisi di movimento su dispositivi Alexa compatibili, come Echo Show, per visualizzare la Live View della propria porta d’ingresso con un semplice comando vocale.

Il Ring Battery Video Doorbell Pro rappresenta un importante passo avanti nel campo della sicurezza domestica, offrendo agli utenti un controllo senza precedenti sulla propria abitazione e consentendo loro di vivere con maggiore tranquillità e sicurezza. Disponibile su Amazon.it e Ring.com al prezzo di 229,99€, questo avanzato videocitofono alimentato a batteria è destinato a diventare un indispensabile alleato per la protezione di ogni casa.