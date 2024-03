Gli iPhone di Apple sono tra gli smartphone più venduti in assoluto nel mondo. Uno dei motivi per cui sono così amati è il loro incredibile sistema operativo: iOS.

iOS è infatti considerato un ottimo sistema operativo per svariate ragioni, innanzitutto per il suo design intuitivo e accattivante, la sua incredibile sicurezza e soprattutto la regolarità del rilascio dei suoi aggiornamenti.

Aggiornare un sistema operativo è davvero fondamentale, sia per integrare nuove funzioni che migliorano l’esperienza degli utenti, sia per implementare ancora di più la sicurezza, rimanendo al passo con la tecnologia che avanza.

L’ultima versione del sistema operativo di Apple è iOS 17.4, rilasciata proprio durante il mese di marzo del 2024. Il nuovo aggiornamento ha portato alcune sostanziali modifiche come l’incredibile possibilità di installare delle applicazioni da store diversi da quello di Apple.

iOS 17.4, quali sono le funzioni migliori del nuovo aggiornamento

Oltre a dare la possibilità agli utenti di scaricare applicazioni da altri store e utilizzare browser diversi da Safari, iOS 17.4 ha portato anche delle nuove funzioni davvero molto utili per gli utenti. Vediamo quali sono le più interessanti.

Una delle novità più utili introdotta con il nuovo aggiornamento è sicuramente quella relativa a una voce delle ‘Impostazioni’ denominata ‘Protezione del dispositivo rubato’, sezione dedicata appunto ai sistemi di sicurezza dell’iPhone nel caso in cui venisse rubato. La nuova funzione consente di scegliere di richiedere un ritardo di sicurezza di un’ora per effettuare delle modifiche.

La seconda riguarda invece l’app Podcast e la possibilità di trascrivere in testo quello che viene detto all’interno proprio del podcast. Per godere delle trascrizioni basterà cliccare sul pulsante in basso a sinistra.

Infine, un’altra funzione estremamente utile è l’introduzione di un nuovo orologio digitale da impostare come predefinito sulla schermata dell’iPhone.

C’è da dire che nonostante tutte le incredibili funzioni appena descritte, iOS 17.4 presenta alcuni problemi che verranno prontamente risolti con l’arrivo della nuova versione 17.4.1.