Ring Battery Video Doorbell Pro: il videocitofono con autonomia futuristica

Ring presenta il suo ultimo gioiello tecnologico: il Battery Video Doorbell Pro. Questo dispositivo delinea un significativo passo avanti come sistema di sicurezza basato videocitofono alimentato a batteria, offrendo una combinazione senza precedenti di flessibilità, versatilità e tecnologia avanzata per qualsiasi tipo di abitazione. La società ha posto un’enfasi particolare sulla precisione della rilevazione di movimento e sulla qualità dell’immagine, ponendo il Battery Video Doorbell al vertice della gamma dei dispositivi di sorveglianza.

Specifiche dello straordinario videocitofono a batteria

Una delle caratteristiche distintive di questo innovativo videocitofono è la sua tecnologia radar per la rilevazione di movimento 3D. Questa consente agli utenti di ricevere avvisi più precisi e accurati, fornendo una panoramica aerea delle zone monitorate e consentendo una selezione più mirata delle zone di rilevamento. Grazie al supporto di funzionalità avanzate, come le zone a vista dall’alto e la vista dal basso, i clienti possono ottenere informazioni specifiche su tutti i movimenti rilevati, garantendo una maggiore sicurezza e tranquillità.

Inoltre, il Battery Video Doorbell Pro regala una qualità senza precedenti grazie alla tecnologia Ring Vision. Con un video in HD a 1536p, l’immagine è estremamente nitida e dettagliata, sia di giorno che di notte. Attraverso l’elaborazione dinamica delle immagini e la compressione ad alta efficienza, i colori risultano brillanti e realistici, anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Low-Light Sight consente al videocitofono di catturare ogni dettaglio anche al buio, offrendo una visione chiara e definita in ogni momento.

Battery Video Doorbell Pro è progettato per integrarsi perfettamente con gli altri dispositivi Ring, consentendo agli utenti di creare un sistema di sicurezza completo per la propria casa. Attraverso la sottoscrizione a un piano Ring Protect, è possibile accedere a funzionalità aggiuntive come l’archiviazione su cloud, gli avvisi per la rilevazione di pacchi e persone, e la Modalità. Tramite l’integrazione con Alexa, gli utenti possono ricevere avvisi direttamente sui dispositivi compatibili e accedere alla Live View con un semplice comando vocale. Il videocitofono sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 20 marzo, al prezzo di 229,99€, su Ring.com, Amazon.it e presso i rivenditori selezionati.