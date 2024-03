Amazon ti REGALA un buono da 15 EURO: scopri subito come

Sconti e promozioni sbocciano come fiori di ciliegio su Amazon con la fantastica Festa delle Offerte di Primavera. C’è anche un’altra ragione speciale per festeggiare se sei un abbonato Amazon Prime: la possibilità di ottenere un buono da 15 euro completamente GRATIS! Accedi subito al tuo regalo cliccando proprio qui.

Amazon ha lanciato un’irresistibile iniziativa promozionale che premia gli abbonati Prime che effettuano il backup delle loro foto. Un’operazione stupefacente che può portare grandi vantaggi. Badate bene: non tutti gli account sono idonei! Dovete prima verificare se siete tra i fortunati accedendo al sito web.

Come avere il buono se sei cliente Prime

L’offerta è valida fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2024 e si rivolge agli utenti Prime idonei che caricano almeno una foto sull’app Amazon Photos per la prima volta. Se sei già un utilizzatore del servizio o un cliente Amazon Business, purtroppo questa promozione non è per te. Se invece fossi idoneo, completando l’operazione richiesta, riceverai un’email di conferma con tutte le istruzioni su come riscattare il tuo buono entro 4 giorni. Basta seguire le indicazioni e potrai goderti lo sconto sul tuo prossimo acquisto.

Ricorda che questa festa di sconti terminerà il 25 marzo 2024, quindi tieni d’occhio le promozioni in corso, potresti trovare qualcosa di interessante, ma non farti prendere troppo la mano dall’entusiasmo da shopping. Non lasciarti sfuggire questa occasione! Dai il benvenuto alla primavera con un bel regalo grazie ad Amazon e fai acquisti sapendo di poter risparmiare.

Cos’è Amazon Photos

Per gli abbonati Prime, Amazon offre uno spazio di archiviazione foto illimitato tramite la sezione Photos. Questo significa che gli utenti possono caricare quante più foto desiderano, senza preoccuparsi di limiti di spazio. Che si tratti di foto di famiglia, viaggi avventurosi o scatti artistici, ogni momento prezioso può essere catturato e conservato con la massima cura.

Oltre allo spazio illimitato per le foto, gli abbonati Prime hanno anche a disposizione 5 GB per l’archiviazione dei i video. Non dovrai più preoccuparti di cancellare vecchi ricordi per fare spazio ai nuovi. Potrai conservare tutto in un unico luogo accessibile da qualsiasi dispositivo. Grazie all’app Amazon Photos ti sarà ancora più facile gestire e condividere i tuoi contenuti. Organizza le tue collezioni, crea album personalizzati da poter stampare in ogni momento.