I vari operatori telefonici presenti in Italia offrono spesso ai propri clienti di rete fissa l’opportunità di attivare in convergenti un’offerta di rete mobile super interessante e ad un prezzo molto competitivo. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico TIM. Quest’ultimo ha da poco aumentato i giga per la sua offerta mobile convergente xTe TIM Cross Up. Vediamo qui di seguito i dettagli.

xTe TIM Cross Up, nuova offerta con più giga per i già clienti di rete fissa

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha aumentato i giga per la sua super offerta di rete mobile convergente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata xTe TIM Cross Up. Rispetto a quanto fatto in passato, ora l’operatore ha deciso di includere fino a 150 GB di traffico dati per questa nuova offerta.

La precedente versione, invece, arrivava ad offrire fino a 100 GB. I giga sono comunque validi per navigare con connettività 4G e con una velocità massima pari a 150 mbps in download e fino a 75 mbps in upload. Come la maggior parte delle offerte dell’operatore telefonico WindTre, anche con l’offerta xTe TIM Cross Up sono previsti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Come la versione precedente, anche questa volta l’offerta sorprende. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà infatti di soli 6,99 euro al mese. Come già detto, ci troviamo di fronte ad un’offerta di rete mobile convergente. Sarà quindi attivabile da tutti i già clienti che possiedono un’offerta di rete fissa di TIM. Tuttavia, sono inclusi soltanto tutti color che richiederanno anche la portabilità del proprio numero mobile da altri operatori telefonici, tra cui Iliad e Fastweb. Non potranno però attivarla coloro che richiederanno la portabilità da ho Mobile, Very Mobile e Kena.