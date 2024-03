Vodafone e Fastweb sono di Swisscom: cosa comporta la fusione

Ha fatto grande rumore la notizia degli ultimi giorni: Swisscom ha acquisito ufficialmente Vodafone per la ci mostruosa di 8 miliardi di euro. l’intero Gruppo italiano del gestore rosso è finito nelle mani del provider elvetico che ha intenzione di accopparlo a Fastweb, già acquisito nel 2007.

Questa fusione porterà dunque le due superpotenze del mondo della telefonia mobile ad essere un’unica squadra. Verrà fatto un unico gestore, esattamente come è accaduto in passato tra Wind e 3. Almeno per il momento però tutto resta invariato con entrambe le aziende che continueranno a competere sul mercato della telefonia.

L’obiettivo di Swisscom è quello di fondere insieme due superpotenze: Fastweb leader nel mondo domestico e Vodafone leader nella telefonia mobile.

Vodafone e Fastweb verso un futuro fatto di dominio: mobilità e rete domestica al massimo storico

Stanno a quanto comunicato dall’amministratore delegato Christoph Aeschlimann, questa fusione ha una logica industriale molto solida. È la combinazione perfetta per generare un valore aggiunto elevato per gli stakeholder. L’offerta per clienti privati e commerciali sarà di conseguenza più completa e allo stesso tempo anche Swisscom ne uscirà rafforzata. Per ora però tutto resta come: Vodafone e Fastweb continueranno a sfidarsi sul mercato.

Al momento ci sono delle valutazioni molto importanti da fare: l’Antitrust infatti avrà il compito di valutare correttamente l’impatto che questa operazione potrebbe generare sull’intero mercato. Per questo tipo di analisi occorre quindi il tempo necessario, anche se al momento non si sa quanto di preciso.

Un altro punto di vista importante riguarda i dipendenti. Bisognerà valutare anche gli effetti sull’organico di entrambi gli operatori. Vodafone Italia e Fastweb insieme unirebbero oltre 9000 dipendenti e pertanto non sono da escludere dei tagli del personale. Al momento non ci sono informazioni dettagliate in merito alla questione. Nessuna delle due aziende infatti si è esposta rendendo noto il proprio punto di vista.