WhatsApp, nuovo aggiornamento: si torna al passato con una funzione

Durante tutti questi mesi WhatsApp è riuscito a dare una grande scossa al mondo della messaggistica istantanea. Il colosso, che per molti sembrava in netta discesa, ha continuato ad aggiornarsi ed ora sta per fare lo stesso con un nuovo update.

L’obiettivo ora è quello di tornare sui propri passi, magari ripristinando una funzionalità che piaceva agli utenti. Le persone che utilizzano il programma definito beta, possono già aver capito di cosa si sta parlando: torna alla possibilità di effettuare lo swipe per muoversi tra le sezioni. Questa grande comodità che fu improvvisamente eliminata da WhatsApp, torna ufficialmente anche se non per tutti.

Al momento questo aggiornamento è stato rilasciato solo per una quantità ridotta di sviluppatori iscritti al programma Google Play Beta Program. Non si hanno attualmente informazioni in merito ad un rilascio impianto stabile e su scala più larga.

WhatsApp riporta la possibilità di scorrere tra chat, chiamate, community e stati

Ci siamo, WhatsApp è ritornata sui suoi passi ancora una volta. L’applicazione di messaggistica istantanea ha fatto capire chiaramente quanto ci tenga ai feedback dei suoi utenti. Con grande probabilità infatti qualcuno si era lamentato dell’estromissione dall’applicazione di questa feature, ora di nuovo disponibile anche se solo per alcuni utenti tester.

Coloro che hanno installato la versione beta di WhatsApp per Android direttamente dal Play Store di Google, hanno buone probabilità di ricevere l’update. Ora come ora infatti non tutti i tester hanno avuto l’opportunità di vedere la novità, ma già da domani tutto potrebbe cambiare.

Sono in programma comunque tanti nuovi aggiornamenti per il futuro prossimo dell’applicazione, pronta a diversi miglioramenti. Gli sviluppatori non dormono mai e lo stanno dimostrando ormai da diversi mesi a questa parte. Il 2023 infatti è stato un anno pieno zeppo di novità, utilissime per far riscoprire l’esclusività dell’applicazione al pubblico. Insomma, il meglio deve ancora venire.