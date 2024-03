TIM offerte marzo 2024, le Power Iron e Supreme Web Easy fino a 150GB

Per un gestore forte come TIM c’era bisogno di una nuova campagna promozionale come è stato durante la fine dello scorso anno. Con le sue offerte appartenenti alla gamma Power, il gestore italiano è riuscito a portare di nuovo a casa tanti dei suoi vecchi clienti.

Sono due le promozioni mobili a cui affidarsi, entrambe esclusive perché non tutti gli utenti possono avere il privilegio di sceglierle.

TIM, le offerte del mese di marzo 2024 si chiamano Power

TIM ha lanciato le sue due offerte Power Iron e Power Supreme Web Easy, quelle che racchiudono l’essenza del gestore, ovvero quella fatta di qualità, quantità e soprattutto convenienza.

Entrambe le offerte sono piene di minuti, messaggi e giga, ma differiscono tra loro proprio per la quantità e per il prezzo. Non tutti possono avere l’opportunità di sottoscriverle ed è per questo che vanno fatte delle precisazioni. TIM limita le due soluzioni mobili solo a chi proviene da un qualsiasi gestore virtuale o da Iliad. L’obiettivo principale è attaccare questa realtà, ad oggi tra i leader assoluti nel mondo telefonico mobile italiano.

TIM Power Iron

La prima offerta disponibile per gli utenti che vogliono rientrare o sottoscrivere una promo di TIM per la prima volta è la Power Iron. All’interno di questa soluzione c’è tutto quello che serve, partendo dalle telefonate e dai messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore.

Oltre a questo, il vero vantaggio è quello di beneficiare di 100 giga disponibili in 4G tutti i mesi e per un prezzo totale di 6,99 €.

TIM Power Supreme Web Easy

L’altra soluzione, probabilmente la più conosciuta nonché la migliore, è la Power Supreme Web Easy. Con un prezzo mensile di 7,99 €, gli utenti avranno a disposizione 150 giga in 4G tutti i mesi.

Oltre a questo non possono mancare anche in questo caso minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore.