Offerte CoopVoce, il prezzo della EVO 10 è di 4,90 EURO

Da qualche settimana, CoopVoce ha dato il via alla sua nuova compagna promozionale che prevede anche la presenza della EVO 10. Questa sua nuova offerta, promette di rivoluzionare il panorama dei servizi virtuali, è stata accolta già con gran clamore dal pubblico e dalla critica. Attualmente disponibile sul sito del gestore a un prezzo estremamente conveniente, questa promo si distingue particolarmente per il suo focus sul risparmio e sulla convenienza.

La sottoscrizione di questa nuova offerta assicura mensilmente una spesa minima e al contempo anche un gran rapporto qualità-prezzo. CoopVoce ha scelto infatti di adottare una strategia diversa dal solito: si mira infatti a conquistare nuovi utenti che spesso vengono trascurati dalle offerte convenzionali, siccome cercano promo con pochi giga. Essendocene diverse così ma con prezzi vecchi e dunque troppo alti, si finisce per perdere quella tipologia di utenti.

La EVO 10 è stata appunto pensata per coloro che desiderano un servizio completo senza spendere cifre a loro avviso esose. Questo è il motivo alla base del suo lancio, che punta a offrire risparmio e flessibilità a tutti i clienti che la scelgono.

CoopVoce ha trovato la migliore offerta del momento, ecco la EVO 10 per i meno esigenti

Visitando il sito ufficiale di CoopVoce, si può ottenere subito un resoconto su tutto ciò che c’è nella nuova EVO 10. Questa offerta lanciata a inizio marzo per la prima volta, include minuti illimitati per chiamare qualsiasi operatore, sia fisso che mobile, oltre a 1000 messaggi e un totale di 10 GB per navigare in 4G.

Il punto forte è ovviamente il prezzo mensile incredibilmente accessibile: solo 4,90 € e senza costi di attivazione. Inoltre, CoopVoce offre il primo mese gratuitamente a tutti coloro che sottoscrivono l’offerta, con il pagamento che inizia solo dal secondo mese in poi.

In conclusione, la EVO 10 di CoopVoce si presenta come un’opzione appetibile e giusta per chi non fa dello smartphone il suo strumento principale ogni giorno.