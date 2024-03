Google Drive è uno strumento essenziale per la gestione dei file, nonostante ciò molti utenti hanno riscontrato una certa difficoltà nell’organizzare i propri documenti a causa di una struttura disordinata di Drive. Tra i file recenti, quelli condivisi e i suggerimenti, oltre alle altre sezioni presenti, a volte trovare un determinato file può risultare davvero complicato.

Proprio in relazione a questa difficoltà, Google ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che potrebbe semplificare la situazione. Si tratta dell’introduzione delle categorie. Secondo quanto scoperto da TheSpAndroid attraverso frammenti di codice nell’app di Google Drive, ci sarebbero attualmente in fase di sviluppo 12 categorie predefinite, che potrebbero fornire agli utenti la possibilità di personalizzare l’organizzazione dei propri file multimediali. Queste categorie comprendono una vasta gamma di ambiti come Auto, Banca, Spese, Casa, Identità, Assicurazione, Medicina, Animali, Scuola, Tasse, Viaggi e Lavoro.

Nuove categorie su Google Drive

Con questo nuovo sistema, gli utenti possono “etichettare” i propri documenti in modo da ritrovare i file nelle relative categorie pertinenti. In questo modo, la ricerca e l’organizzazione su Drive viene semplificata per tutti dli utenti.

Ad esempio, invece di dover cercare tra tutti i propri file per trovare le ricevute delle spese di casa, con queste nuove categorie sarà possibile accedere direttamente ai documenti relativi alle spese e trovare in fretta ciò che si sta cercando.

Questa nuova funzionalità dovrebbe essere implementata per tutte le versioni di Google Drive, sui dispositivi Android, iOS e sulla versione web. Al momento però non è ancora disponibile per il pubblico e, non essendo state diffuse informazioni certe da parte di Google, non è certo quanto tempo manchi alla diffusione delle categorie.

Ciò che è certo è che non avverrà tanto presto. Lo sviluppo di questo tipo di funzionalità può richiedere mesi. Inoltre, potrebbero essere necessari una serie di cambiamenti e rivisitazioni prima di arrivare ufficialmente sui dispositivi degli utenti a livello mondiale. Per il momento non resta che attendere ulteriori sviluppi ed informazioni ufficiali da parte di Google. Solo in questo modo sarà possibile accedere alle nuove categorie e scoprire se queste cambieranno davvero per il meglio l’esperienza degli utenti con Google Drive.