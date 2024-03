Vodafone, offerte di Marzo: tornano le SILVER con 200 GB in regalo

Un gestore del calibro di Vodafone continua ad aumentare la sua caratura grazie alle novità introdotte sul mercato della telefonia. Questo periodo è fondamentale per riuscire a recuperare utenti, visto che la primavera si avvicina. Con quest’ultima anche le campagne promozionali aumentano e per questa motivazione Vodafone vuole anticipare la concorrenza.

Il gestore è colorato di rosso ha visto periodi abbastanza bui ultimamente, pur tenendo ben salda la rotta. Adesso serve incrementare il vantaggio, mettendo in gioco delle pedine fondamentali che possano portare al recupero di tantissimi clienti ma anche all’acquisizione di nuovi utenti.

Vodafone interrompe il dominio di Iliad e dei virtuali con le sue due nuove offerte Silver

Le offerte sono due, entrambe molto simili tra loro ma differenti sia per il prezzo che per i giga che offrono. La prima Silver, con un prezzo di 7,99 € al mese, consente di avere minuti e messaggi verso tutti senza alcun limite. Per quanto riguarda la connessione Internet, ci sono 100 giga in 4G.

L’altra offerta della linea Silver concessa da Vodafone, ha un prezzo di 9,99 € mensili e gli stessi minuti e messaggi illimitati. Ovviamente il cambiamento c’è e riguarda la connessione ad Internet che è disponibile in questo caso con una somma di 150 giga in 4G.

Al momento c’è anche la possibilità di aumentare tali contenuti, semplicemente attenendosi ad uno dei servizi di Vodafone. Sottoscrivendo gratis SmartPay, il servizio di ricarica automatica, si riceverà in maniera altrettanto gratuita un quantitativo di 50 giga da aggiungere a quelli già presenti nelle offerte scelte.

Da ricordare anche che queste promozioni mobili sono destinate solo ed unicamente a chi proviene da alcuni gestori. L’obiettivo dell’azienda anglosassone è quello di sfidare Iliad e i gestori virtuali, pertanto solo chi proviene da queste realtà può scegliere le Silver. Almeno per il momento risultano ancora disponibili anche nei vari negozi.