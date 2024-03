Blackview Mega 1 ufficiale: tablet da 11,5 pollici con fotocamera da 50 megapixel

BlackView ufficializza oggi un tablet top di gamma a tutti gli effetti, il suo nome è Mega 1, integra un ampio display da 11,5 pollici di diagonale, con risoluzione 2.4K, equipaggiato con refresh rate a 120Hz, la massima fluidità di sempre, con certificazione Widevine L1, che permette così di riprodurre in streaming i contenuti da Netflix a 1080p.

La multimedialità non sarà un problema con i quattro speaker fisici posti sui lati corti del device, atti a garantire un surround quasi unico nel suo genere. Il focus è stato posto direttamente sul comparto fotografico, Blackview Mega 1 presente nella parte posteriore una fotocamera da 50 megapixel, la Samsung Isocell JN1, potenziata dall’algoritmo ArcSoft 9.0, capace di migliorare notevolmente la resa finale. Nella parte anteriore, al contrario, trova posto il ensore da 13 megapixel, con supporto al riconoscimento facciale.

Sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Helio G99 (con processo produttivo a 6 nanometri e frequenza di clock a 2.2GHz), con modem 4G, affiancato da una configurazione di base che prevede fino a 24GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), pronto ad erogare una potenza superiore del 56% rispetto ai tablet precedenti di Blackview (raggiunge 442’513 su AnTuTu).

Blackview Mega 1: prestzioni al top

Il sistema operativo è Doke OS_P 4.0 basato su Android 13, con tantissime funzioni che incrementano di molto la produttività. Parliamo infatti dello split screen e del multi-window (grazie alla PC Mode 2.0) per il multitasking, come anche della possibilità di sfruttare la penna o la tastiera wireless, in modo da riuscire a trasformare il tablet in un personal computer a tutti gli effetti (grazie anche ad WPS Office pre-installato). Con EasyShare App è possibile trasferire immagini, file o video alla velocità di 7.7MB/s, mentre il Focus Computing 2.0 introduce varie modalità di risparmio della batteria, per terminare il con il sistema di permessi, per una maggiore sicurezza nell’utilizzo quotidiano. La batteria è un componente da 8800mAh, dovrebbe garantire fino a 20 ore di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida a 33W, che permetterà di raggiungere il 50% di carica in soli 60 minuti.

Blackview Mega 1 è disponibile da oggi su Aliexpress (ecco il link per l’acquisto), al prezzo promozionale di partenza 257,64 euro (al posto di 468,44 euro). Lo sconto è attivo fino al 27 marzo, le unità sono limitate, consigliamo di affrettare la scelta.