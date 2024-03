Uno dei brand più famosi tra quelli attualmente disponibili sul mercato è sicuramente Xgimi, realtà capace di sfornare modelli di alta qualità, a prezzi comunque abbastanza sostenuti, sebbene siano perfettamente in linea con le prestazioni garantite.

Tra i tanti device a disposizione dell’utente finale troviamo Xgimi MoGo 2 Pro, un proiettore portatile con risoluzione nativa a 1080p, che presenta di base connettività WiFi di ultima generazione per il collegamento alla rete internet, ma anche il bluetooth per poter fungere da altoparlante senza fili, nel caso in cui l’utente volesse collegare virtualmente un trasmettitore per lo streaming musicale.

Xgimi: il proiettore che costa pochissimo

Uno dei migliori proiettori portatili in circolazione, peccato solamente che il prezzo di vendita sia forse un pochino più alto di quello che avremmo sperato di vedere, infatti ha un costo di 599 euro di listino. In nostro aiuto accorre, fortunatamente, un coupon che è possibile applicare direttamente in pagina, del valore di 130 euro, arrivando così a raggiungere una spesa finale pari a 469 euro (ricordatevi che il coupon deve essere applicato fisicamente dall’utente). Per l’acquisto vi potete collegare direttamente qui.

Lo Xgimi MoGo 2 Pro ha una risoluzione nativa in 1080p, che però riesce ad estendersi fino al 4K, grazie all’upscaling, il sistema operativo è Android TV 11.0, ciò porta con sé tantissime funzionalità aggiuntive molto interessanti: tra cui la trasmissione senza fili di contenuti, oppure più semplicemente il cosiddetto Chromecast integrato con il quale riuscire a visualizzare lo schermo dello smartphone sul televisore.

All’interno del prodotto trovano posto due altoparlanti da 8W, di buona potenza e di dettaglio superiore al normale, la tecnologia integrata prevede anche autofocus, evitamento oggetti e regolazione schermo tutto digitalmente, ovvero non è un processo meccanico che richiede lo spostamento di levette o quant’altro.