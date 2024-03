Soltanto qualche giorno fa, il sotto brand di Vivo ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone iQOO Z9. Tuttavia, sembra che l’azienda non abbia ancora finito di ampliare questa sua gamma. Nel corso delle prossime settimane, dovrebbe essere infatti annunciato un nuovo membro di questa serie, ovvero il prossimo iQOO Z9 Turbo. Scopriamo qui di seguito le sue presunte specifiche.

Il sotto brand di Vivo sta per annunciare il nuovo iQOO Z9 Turbo

Fra pochissimo tempo il produttore tech iQOO annuncerà ufficialmente anche un altro smartphone della gamma iQOO Z9. Come già accennato in apertura, l’azienda toglierà i veli sul prossimo iQOO Z9 Turbo. Come suggerisce anche il nome, questa volta ci troveremo di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia top di gamma. Il fratello minore iQOO Z9, invece, è un dispositivo di fascia media.

A rivelare questi primi dettagli tecnici è stato il noto leaker Digital Chat Station. Stando a quanto ha riportato il leaker, il prossimo smartphone a marchio iQOO sarà alimentato dal potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Di “turbo” questo smartphone avrà anche l’autonomia. A detta del leaker, infatti, sotto alla scocca sarà presente una grande batteria con una capienza di ben 6000 mah.

Sul fronte, poi, lo smartphone potrà vantare la presenza di una elevata risoluzione pari a 1.5K. Sono tutte caratteristiche che quindi contraddistingueranno chiaramente la fascia di appartenenza di questo device rispetto al fratello minore iQOO Z9. Quest’ultimo ha infatti una scheda tecnica leggermente inferiore. Vi riassumiamo qui di seguito le sue specifiche principali.