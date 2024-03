A quanto pare a Cupertino c’è voglia di innovazione, in tutti i sensi, sembrerebbe infatti che sia stato dato il via ad un piano di investimenti a breve e lungo termine in Cina, nel dettaglio si tratta di un massiccio investimento economico per l’espansione e il miglioramento di una fabbrica presente a Shangai e la creazione di una nuova invece a Shenzen.

Si tratta però di una decisione che nel pratico non sorprende nessuno, anzi, era abbastanza attesa da molti dal momento che Apple investe sempre enormi capitali nella ricerca, basti pensare che “Ricerca e Sviluppo” ha speso ben 7,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, all’interno di questo contesto per Apple è essenziale investire in Cina per restare competitiva, l’idea è quella di migliorare ciò che già funziona bene e implementare nuovi processi produttivi più efficienti per competere.

Investimenti presenti e futuri

Isabel Ge Mahe, vicepresidente e amministratore delegato di Apple Greater China ha dichiarato: “Abbiamo già investito 1 miliardo di yuan (139,4 milioni di dollari) in laboratori di ricerca applicata in Cina, e con il nuovo piano di espansione, i nostri investimenti continueranno a crescere.”

Nel dettaglio a Shenzen si mira a migliorare tutto, non solo il laboratorio, ma anche i rapporti locali, supportando i cinesi per avere un miglior rapporto con i fornitori, velocizzando così lo sviluppo e la produzione, cosa che consentirà anche ad Apple di migliorare i test effettuati sui suoi prodotti, iPhone, iPad e Apple Vision Pro.

C’è poi ovviamente una scelta di marketing dietro tutto ciò, infatti Apple deve competere contro le realtà cinesi che stanno spopolando, avere delle sedi li la aiuterà a conoscere i gusti dei locali per offrire prodotti più adatti alle loro esigenze, cosa che aumenterà la competitività di Apple in uno dei mercati più grandi del mondo come quello cinese ed orientale.