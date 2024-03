Di pari passo con lo sviluppo delle eSIM e l’espansione delle tecnologie virtuali, il noto operatore telefonico CoopVoce, ha deciso di lanciare una straordinaria iniziativa, destinata a rivoluzionare il settore della telefonia mobile.

L ’offerta di cui vi stiamo per parlare è quella soprannominata CoopVoce Evo Unlimited. Quest’ultima si distingue per l’ampia gamma di servizi inclusi. Tra questi abbiamo, giga illimitati sulla rete 4G di TIM, minuti senza limiti per chiamate nazionali verso tutti i numeri fissi e mobili, e 1000 SMS verso tutti. Insomma gli utenti avranno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per restare sempre connessi in qualsiasi momento e senza interruzioni.

CoopVoce, un passo avanti verso l’innovazione tecnologica

Una delle caratteristiche più innovative della nuova offerta di CoopVoce riguarda l’utilizzo esclusivo della eSIM. Si tratta di una SIM virtuale che elimina completamente la necessità di una carta fisica e semplifica il processo di attivazione. In questo modo gli utenti potranno godere dei servizi offerti già dopo pochi minuti dalla loro attivazione e direttamente dal sito web dell’operatore.

Ma non è tutto, con CoopVoce Evo Unlimited, gli utenti avranno una completa libertà. Infatti, non è previsto alcun vincolo contrattuale di permanenza, l’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi. In più per coloro che viaggiano spesso all’estero, i vantaggi della promo non finiscono qui. In quanto, i clienti avranno la possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta anche all’interno dei paesi dell’Unione Europea e fino ad un massimo di 15 Giga.

CoopVoce si impegna a garantire un’esperienza senza problemi, con i suoi canali di assistenza dedicati. Tra cui un numero gratuito di assistenza automatica e un servizio clienti, per un supporto continuo ed in qualsiasi momento. Insomma, un’opportunità davvero unica e conveniente adatta per tutte le esigenze. Per maggiori informazioni a riguardo vi consigliamo comunque di collegarvi al sito internet dell’operatore telefonico.