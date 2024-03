Android 15, Google introdurrà una feature a lungo richiesta dagli utenti

La nuova versione del sistema operativo di Google sarà Android 15 e il debutto ufficiale avverrà nel corso dell’anno. Molto probabilmente, l’azienda di Mountain View presenterà il nuovo major update del robottino versione in autunno, insieme ai Pixel 9.

Tuttavia, grazie alle Developer Preview attualmente rilasciate per testare le versioni beta dell’OS, possiamo scoprire alcuni dettagli di Android 15. Google sembra intenzionata a rendere il nuovo sistema operativo sempre più sicuro per gli utenti attraverso l’introduzione di una feature a lungo richiesta dalla community.

In particolare, la funzionalità “Find My Device“ verrà potenziata per permettere di ritrovare il proprio dispositivo in diverse circostanze. Attualmente, la feature consente di localizzare il device smarrito solo quanto è acceso.

Con il rilascio di Android 15, Google vuole aumentare la sicurezza per gli utenti e rendere ancora più semplice ritrovare un device smarrito

Con Android 15, gli analisti ritengono che sarà possibile localizzare il device anche da spento. Per farlo, Google dovrà modificare il funzionamento del sistema operativo e contare su una integrazione tra hardware e software più profonda.

Per questo motivo, possiamo immaginare che questa fature non sarà disponibile per tutti i dispositivi anche se aggiornati ad Android 15. Quasi certamente, i Pixel 9 di nuova generazione saranno i primi device a contare su questa possibilità e Google potrebbe includere anche i Pixel 8.

Tuttavia, per capire meglio come è possibile localizzare il device anche se spendo, dobbiamo analizzare il funzionamento della rinnovata modalità “Find My Device“. Attualmente, la ricerca di un dispositivo smarrito si basa sullo scambio di dati tra i device dotati del sistema operativo di Google attraverso il bluetooth.

Ogni device invia un beacon di dati che, quando raccolto da altri dispositivi, viene criptato ed inviato ai server Google. In questo modo è possibile localizzare i device quando sono accessi. Tuttavia, quando un device viene spento, l’alimentazione del Bluetooth viene interrotto, impedendo la condivisione dei dati.

Android 15 andrà a modificare questa impostazione, facendo in modo che i dati memorizzati prima dello spegnimento siano caricati nella memoria del controller Bluetooth. Inoltre, agendo sugli elementi alimentati anche a device spento, si potrà continuare a trasmettere.