Vodafone, offerte SILVER: il prezzo parte da 7 EURO

Il percorso di Vodafone è stato molto ben definito durante gli ultimi mesi: l’azienda vuole recuperare i vecchi clienti e anche acquisirne degli altri. Il 2023 è stato l’anno perfetto nel quale si sono viste le due fasi del provider, che prima ha dovuto soccombere ai colpi della concorrenza e poi si è ripreso il palcoscenico.

È questo il momento più prolifico per far tornare al dominio le sue vecchie Vodafone Silver. L’azienda le ha appena rispolverate rivedendo i prezzi e soprattutto lasciando i contenuti invariati. L’obiettivo è quello di mettere in difficoltà soprattutto alcuni operatori che ultimamente sono riusciti a prendere il largo.

Vodafone riparte con le sue offerte migliori, ecco le Silver in grande spolvero

Come era stato già preannunciato durante la fine dello scorso anno, Vodafone ha intenzione di estendere ancora una volta il suo dominio. Dopo aver riconquistato vari settori in giro per l’Europa, è il momento dell’Italia, dove dominare sono i gestori virtuali e Iliad.

Proprio a queste due fazioni Vodafone limita le sue nuove offerte, concedendo ai clienti dei gestori virtuali e di Iliad di sottoscrivere una delle due Silver disponibili.

Andando per ordine, la prima delle due è quella che costa meno ma che già offre un quantitativo soddisfacente di minuti, messaggi e giga. Si parte infatti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti terminando poi con 100 giga in 4G.

La seconda offerta segue la stessa linea ma aumentando il numero dei giga, che sale a 150. I prezzi sono ovviamente differenti: la prima costa 7,99 € al mese mentre la seconda tocca i 9,99 € al mese.

Nessun problema per chi vuole avere qualche giga in più siccome i servizi di Vodafone offrono un’aggiunta. Scegliendo infatti il servizio SmartPay, utile per la ricarica automatica, ci sarà un upgrade con 50 giga in più da cumulare con la propria offerta.