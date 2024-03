L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua ad aggiornare le sue offerte, pensando per tutte le tipologie di utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta rendendo disponibile ai clienti provenienti dal rivale Fastweb una super offerte di rete mobile. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’offerta è stata già proposta in passato dall’operatore, ma ora potrà essere attivata anche da chi proviene da Fastweb.

Very Mobile, ora Very Esclusiva 4,99 euro attivabile anche da chi proviene da Fastweb

In questi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aperto la sua offerta più interessante anche a chi proviene dall’operatore rivale Fastweb. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è Very Esclusiva 4,99 euro. Fino ad ora, quest’ultima è stata disponibile per una particolare tipologia di utenti.

Ora, però, l’operatore ha aggiornato la lista degli operatori telefonici di provenienza e tra questi ora rientra anche Fastweb. Ecco qui di seguito la lista completa.

Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

L’offerta Very Esclusiva 4,99 euro sarà disponibile all’attivazione soltanto per oggi 14 marzo 2024. Tuttavia, è molto probabile che la disponibilità di quest’ultima venga prorogata ulteriormente. Staremo a vedere. Ricordiamo che l’offerta mobile in questione include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

L’operatore ha poi dalla sua parte tante altre offerte di rete mobile. Una di queste è ad esempio Very 5,99 150 Giga. Quest’offerta, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri.