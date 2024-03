Dopo una lunga fase di test avviata alla fine dello scorso anno, Google sembra finalmente pronta a rilasciare la tanto attesa modalità Picture in Picture per tutti gli utenti di Chrome. Questa funzionalità sarà dedicata in particolare alle finestre note come Chrome Custom Tab, che si aprono quando si accede a un link da determinate app come Gmail o Telegram.

Le Chrome Custom Tab sono caratterizzate da un’interfaccia grafica coerente con l’app di origine del link, così da offrire una continuità visiva agli utenti. Con l’introduzione del Picture, sarà possibile attivare questa modalità cliccando sulla freccia posizionata nella barra superiore della Chrome Custom Tab. Una volta attivata, la finestra potrà essere trascinata in qualsiasi parte dell’interfaccia dello smartphone. Ciò consentirà agli utenti di continuare a utilizzare il dispositivo come se Chrome fosse chiuso, mentre la finestra continuerà a mostrare un’anteprima del sito aperto.

Picture in Picture: caratteristiche e funzionalità

Le finestre ridotte a Picture in Picture mostreranno solo un’anteprima del sito aperto, così che gli utenti potranno spostarle o ingrandirle a secondo delle proprie esigenze. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per coloro che desiderano continuare a guardare contenuti multimediali mentre navigano o utilizzano in contemporanea altre app sul proprio dispositivo.

Dopo che la sua versione beta è stata testata, sembra che Google stia ora distribuendo la modalità in Picture a tutti gli utenti con la versione stabile 122 di Chrome. Per verificare di aver ricevuto l’aggiornamento bisogna controllare la presenza della freccia verso il basso nella barra superiore dei Chrome Custom Tab. Nel caso non l’aveste ancora ricevuta, è possibile tentare di abilitarla manualmente seguendo le istruzioni fornite da Google.

Insomma, il nuovo in Picture di Chrome promette di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, consentendo loro di svolgere attività di multitasking in modo più efficiente e intuitivo. Grazie alla possibilità di poter spostare le Chrome Custom Tab in una finestra ridotta e mobile, gli utenti potranno continuare a godere del contenuto desiderato mentre utilizzano altre applicazioni sul proprio dispositivo.