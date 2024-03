Offerte TIM e Vodafone a marzo: si arriva fino a 200 GB al mese

Lo scontro era preannunciato: già dalla fine del 2023 TIM e Vodafone avevano dimostrato di avere le armi giuste per fronteggiarsi. L’obiettivo sembrava comune, ovvero quello di battere la concorrenza dei gestori virtuali e di Iliad, ma alla fine i due operatori finiscono sempre per ritrovarsi l’uno di fronte all’altro. Già durante gli scorsi mesi si parlava di grandi offerte piene di contenuti, tutte convenienti e ben equipaggiate.

Queste effettivamente non hanno tardato a farsi vedere, riportando molti vecchi clienti ai fasti del passato. Chi aveva Vodafone o TIM un tempo, ricorderà certamente le offerte Silver e anche le Power, ad oggi disponibili con due versioni differenti. I nomi non cambiano, ma ciò che le differenzia consiste nel quantitativo di giga e nel prezzo mensile. Le promo sono disponibili a coppia ma solo per determinati clienti che scelgono di abbandonare gestori ben precisi.

Sia in un caso che nell’altro c’è un regalo, con TIM che regala le sue offerte e con Vodafone che invece ne aumenta i contenuti.

TIM e Vodafone ancora contro: ecco le offerte del momento con tanti giga

Per riuscire a tenere distanti questi due gestori bisognerebbe solo ed esclusivamente cancellarli dal panorama della telefonia mobile. TIM e Vodafone ancora una volta si sfidano a colpi di offerte, probabilmente le migliori del momento. Queste possono essere sottoscritte solo dai clienti che lasciano Iliad o un gestore virtuale, per cui non da tutti.

Le offerte Vodafone

Le Silver di Vodafone hanno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider con 100 giga in 4G per quanto riguarda la versione da 7,99 €, e con 150 giga in 4G per quella da 9,99 €. In entrambi i casi si possono aggiungere 50 giga al mese scegliendo il servizio di ricarica automatica SmartPay.

Le offerte di TIM

Le Power Iron e Power Supreme Web Easy di TIM sono analoghe alle Silver di Vodafone. Entrambe hanno minuti e messaggi senza limiti con la prima che per 6,99 € offre 100 giga in 4G e con la seconda che per 7,99 € offre 150 giga in 4G. Il regalo consiste in un mese totalmente gratuito.