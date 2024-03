CoopVoce ha STUPITO tutti, nasce la nuova EVO 10 che costa 4 EURO

L’obiettivo dei grandi gestori che popolano il territorio italiano è quello di sfidarsi ogni giorno a chi propone la migliore offerta mobile. Ovviamente le cose negli anni sono cambiate e gerarchie sono state totalmente rivisitate. Ad oggi ai primi posti ci sono chiaramente i provider virtuali, tra i quali alcuni nomi svolgono la funzione di leader assoluti. Tra i più importanti c’è senza dubbio CoopVoce che infatti sta dominando con le sue promo mobili.

Non ci sono modi per contrastare questa grandissima realtà che infatti questa volta sfida tutti. Tra minuti, messaggi e giga, le sue promo hanno a disposizione un vero e proprio arsenale fatto di più offerte. CoopVoce ha appena lanciato la sua ultima offerta EVO.

Gli utenti sembrano essere contenti di queste novità, in quanto hanno sempre più opportunità di scelta. C’è da segnalare anche un altro cambiamento che ha avuto luogo nel corso di questi ultimi anni, ovvero la maggiore semplicità nel cambiare provider. Gli utenti sanno benissimo che in ogni momento possono cambiare idea e scegliere una nuova azienda. Prima era necessario attendere molto più tempo affinché la portabilità avvenisse, mentre ora è tutto rapido e semplice.

CoopVoce: la promo migliore è ora disponibile, ecco cosa offre la EVO 10

Questa è una grande occasione da sfruttare per chi ha il minimo e paga troppo. Dopo aver visto tante promo piene di giga, oggi è il momento di invertire la tendenza.

CoopVoce ha ufficializzato la nuova EVO 10, una soluzione davvero interessante perché si riferisce a chi non ha bisogno di troppi contenuti. Spesso queste offerte da parte di altri gestori sono vecchie ed hanno vecchi prezzi ed è per questo che una nuova come questa EVO 10, può essere utile per risparmiare.

Al suo interno per 4,90 € al mese ci sono minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 10 giga in 4G per navigare sul web. Attivazione e primo mese sono gratis.