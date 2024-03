WhatsApp, spionaggio: con questo trucco adesso è POSSIBILE

WhatsApp ci ricorda ogni volta che la sua volontà è quella di migliorarsi ed aggiornare la sua piattaforma. Come lo fa? Semplicemente rilasciando dei nuovi update che vanno ad influire sulle funzionalità già esistenti o magari integrandone qualcuna nuova.

Gli ultimi tempi sono stati messaggeri di grande attenzione da parte del colosso della messaggistica sui nuovi aggiornamenti. Questi sono stati prima pensati e poi testati per essere rilasciati nel loro migliore stato, ovvero senza alcun tipo di bug e con tanta utilità da conferire al pubblico. Il 2023 è stato l’anno che ha vestito i panni di fiori all’occhiello per WhatsApp per quanto riguarda le novità, essendo stato testimone di grandi miglioramenti.

Una grande abilità di questo colosso è stata anche quella di abbattere ogni fenomeno che potesse nuocere alla sua sicurezza e a quella degli utenti. In molti infatti ricorderanno i periodi in cui si parlava fortemente di spionaggio, con applicazioni in grado, previo pagamento, di scoprire le chat degli altri utenti. Ad oggi tutto questo non è più possibile con quelle piattaforme che infatti sono state debellate in maniera definitiva.

Stando a quanto riportato però una nuova applicazione avrebbe preso il sopravvento portando, anche se in maniera meno invasiva, l’opportunità di spiare una qualsiasi persona su WhatsApp.

WhatsApp: gli utenti possono essere spiati con l’utilizzo di questa applicazione di terze parti

Chi usa WhatsApp sa benissimo che al di fuori ci sono delle applicazioni di terze parti che possono tornare utili. Una di queste si chiama Whats Tracker ed include la possibilità di spiare i movimenti delle persone.

Secondo quanto riportato, basta scaricarla e selezionare dei numeri da monitorare lungo il corso della giornata. In quest’arco di tempo, l’utente spione di turno riceverà una notifica ogni volta che quella persona da lui controllata entrerà o uscirà da WhatsApp.

L’applicazione almeno per il momento è gratuita e non infrange assolutamente assolutamente alcun canone della legge.