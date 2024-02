Da qualche tempo, il produttore tech Meizu ha annunciato di voler abbandonare il settore degli smartphone per concentrarsi su altre tipologie di prodotti. Nonostante questo, prima dell’abbandono, l’azienda annuncerà un ultimo smartphone, ovvero il prossimo Meizu 21 Pro. Si tratterà di un device appartenente alla fascia alta del mercato e le prestazioni saranno elevatissime. A bordo, infatti, sembra che ci sarà il soc Snapdragon 8 Gen 3.

Meizu 21 Pro, in arrivo l’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda

Nel corso delle prossime settimane, il produttore tech Meizu annuncerà ufficialmente il suo ultimo smartphone, prima di abbandonare per sempre questo settore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Meizu 21 Pro. Nel corso delle ultime ore, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato gran parte delle sue specifiche tecniche. Stando a quanto rivelato, le prestazioni di questo dispositivo saranno ai massimi livelli.

Il processore prescelto dall’azienda sembra che sarà infatti il soc Snapdragon 8 Gen 3. A supporto delle performance sembra che ci saranno inoltre anche 16 GB di memoria RAM. Anche il comparto fotografico sarà davvero notevole. A bordo, infatti, sarà presente un sensore fotografico principale da 50 MP di ultima generazione. Quest’ultimo dovrebbe inoltre essere affiancato da un sensore teleobiettivo con lente periscopica.

Sulla parte frontale ci sarà invece un ampio display con un piccolo foro centrale dove sarà collocata la fotocamera per i selfie. I bordi dovrebbero essere estremamente sottili. Oltre a questo, sembra che l’azienda adotterà un nuovo sensore biometrico integrato migliore rispetto al passato, denominato mTouch Max. A concludere la scheda tecnica, a detta del leaker, ci sarà una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W e con supporto alla ricarica wireless da 50W.

Per il momento, questo è quello che sappiamo sul prossimo Meizu 21 Pro. Ci sono però dei dubbi riguardo al supporto del software dato che, come già detto, l’azienda abbandonerà molto presto il settore degli smartphone.