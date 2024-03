Amazon ha ufficialmente tolto il velo dalle Offerte di Primavera, una cinque giorni di grandissimi sconti con i quali gli utenti potranno davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Gli sconti inizieranno ufficialmente alle 00:00 di Mercoledì 20 Marzo, per finire alle 23:59 di Lunedì 25 Marzo.

Le riduzioni andranno a coinvolgere un numero impressionante di prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, tra cui troviamo giardino, giocattoli, elettronica e casa, oppure affidandosi ai marchi più blasonati, come Sony, GHD, Samsung, Geox, Puma e simili. Nel corso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, non mancheranno le promozioni legate ai prodotti Amazon, come tutti i nuovi Echo (tra cui troviamo Echo Pop), i lettori multimediali, le telecamere di sicurezza, i dispositivi Ring, i router Eero e non solo.

Amazon: la Festa delle Offerte di Primavera sarà ricca di promozioni

Nello stesso periodo, sempre dal 20 al 25 Marzo, i clienti Prime di Milano, Torino, Roma o Bologna, potranno risparmiare il 20% sull’acquisto di prodotti alimentari e di uso quotidiano, ricevendo inoltre 15€ di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh (grazie al codice PROMO15), a patto che la spesa minima sia di almeno 50 euro.

Le promozioni, come era lecito immaginarsi d’altro canto, non riguarderanno solamente la tecnologia, ma andranno a toccare anche il mondo fashion, con riduzioni fino al 30% sui grandi brand, come Tommy Hilfiger, Crocs e Levi’s. Non mancheranno le offerte WOW!, solo i clienti Prime avranno libero accesso ad una selezione di sconti applicati sui grandi marchi a tempo limitato.

Per tutte le informazioni del caso vi potete collegare direttamente a questo link, così riuscirete a scoprire anche le prime offerte Amazon. Allo stesso modo vi invitiamo all’iscrizione al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale potete trovare innumerevoli codici sconto gratis e le offerte in anteprima, da utilizzare per riuscire a risparmiare sempre di più sui vostri acquisti.