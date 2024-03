Il settore dei bitcoin e delle criptovalute in generale, negli ultimi giorni, sembra aver catturato l’attenzione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Quest’ultimo nel corso di un’ intervista con CNBC, pare abbia detto la sua sui bitcoin e sull’importanza che vi attribuisce. A dispetto di quanto alcuni potessero pensare, Trump ha espresso un’opinione assolutamente positiva nei confronti di questa criptovaluta, che ha definito letteralmente una “valuta aggiuntiva”.

Nell’intervista, Trump ha affrontato diversi aspetti del Bitcoin, descrivendola come una forma di valuta che ormai è riuscita a guadagnarsi una propria “vita” nel mercato attuale. Anche se, l’ex presidente, ha ammesso che non ha mai provato ad investire personalmente in questo settore. Di cui però è innegabile non riconoscerne l’effettivo potenziale. Le sue dichiarazioni però non si sono fermate qui, Trump infatti ha affermato che, nel caso fosse rieletto, potrebbe prendere in considerazione l’idea di utilizzare i bitcoin come forma di pagamento in alcune circostanze.

Trump e i Bitcoin: un’opportunità di divertimento e guadagno

Trump ammette di aver sperimentato il bitcoin come fonte di divertimento ma anche di profitto vero e proprio. Ritenendo innegabile quelle situazioni in cui, alcuni esperti del settore, riescano ad ottenere da questa nuova tipologia di valuta, una vera fonte di guadagno, da non sottovalutare assolutamente

Insomma, le attuali dichiarazioni di Trump sui Bitcoin potrebbero davvero suscitare importanti implicazioni politiche, specialmente in questo periodo di campagna elettorale negli Stati Uniti. In ogni caso anche se l’ex presidente ha seriamente parlato della possibilità di introdurre il bitcoin nel mondo dell’economia attuale, ha consigliato comunque di mantenere una certa cautela riguardo alla loro adozione. In più ha tenuto a precisare che non intende, in alcun modo, sostituire il dollaro con questa nuova forma di pagamento. Anche se non va comunque trascurata la sua apertura a questo settore, che potrebbe affrontare una svolta importante.

Ovviamente non possiamo stabilire con certezza che quelle di Donald Trump siano solo parole volte a guadagnarsi esclusivamente il consenso dell’elettorato. Si tratta comunque di un uomo di politica e come tale, bisogna sempre analizzare con attenzione ogni sua dichiarazione.