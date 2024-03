Negli ultimi giorni, Microsoft ha annunciato importanti modifiche al suo sistema operativo Windows. Modifiche volte a rispettare il Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Questi cambiamenti, comprendono diversi aggiornamenti che mirano a offrire agli utenti una maggiore libertà di scelta e conformità alle normative europee imposte.

Una delle principali novità introdotte da Microsoft è la chiara distinzione tra app di sistema e app preinstallate.

Le app di sistema , essenziali per il funzionamento di Windows, non possono essere disinstallate;

, essenziali per il funzionamento di Windows, non possono essere disinstallate; Le app preinstallate come Edge e Bing, possono ora essere rimosse dagli utenti attraverso le normali procedure di disinstallazione di Windows.

Novità Windows: maggiore libertà di scelta per gli utenti

Microsoft ha anche confermato la possibilità di disinstallare OneDrive su Windows 11, cosa che prima non era possibile fare. In questo modo, gli utenti avranno un maggiore controllo anche sulle app preinstallate. Oltre a ciò sarà anche possibile liberarsi del browser Edge e del motore di ricerca Bing, se lo si desidera.

Infatti, Microsoft ha abilitato e fornito istruzioni agli sviluppatori terzi per offrire i loro servizi di ricerca web tramite la barra di ricerca della taskbar di Windows e utilizzare qualsiasi browser di loro scelta per visualizzare i risultati di ricerca.

Ciò apre le porte a una maggiore diversità di opzioni per gli utenti, promuovendo una maggiore concorrenza nel mercato digitale europeo.

Esperienza di accesso modificata

All’inizio Windows accedeva automaticamente ad altri prodotti e servizi Microsoft che univano i dati degli utenti già al momento del primo accesso. Adesso, con le cambiamenti introdotte, il sistema operativo non effettuerà più l’accesso automatico a questi servizi. Gli utenti avranno così fin da subito più controllo sulla loro esperienza di utilizzo.

Da non trascurare anche alcuni cambiamenti apportati a LinkedIn per conformarsi alle normative DMA dell’UE. Gli utenti nell’EEA (Spazio Economico Europeo) ora possono scegliere se mantenere connessa la loro esperienza principale di LinkedIn con altri servizi paralleli come Jobs, Marketing Solutions e Learning.

Questi cambiamenti segnano un importante passo avanti verso un ecosistema digitale più equo e diversificato per gli utenti europei. Nel momento in cui tali aggiornamenti saranno resi definitivi non ci resterà altro da fare se non provarli in prima persona e verificarne l’effettiva utilità.