Nel mondo degli operatori telefonici è costantemente in corso una gara al mercato che si corre a colpi di promozioni farcite di giga, SMS e minuti, il traguardo è ovviamente quello di garantirsi il maggior numero di clienti possibile per aumentare i profitti, alle volte sottraendoli anche alla concorrenza con specifiche offerte dedicate a coloro che decidono di tornare presso un operatore di provenienza o decidono di effettuare la portabilità del numero in favore appunto di un nuovo operatore.

Tra questi operatori è ovviamente presente PosteMobile, l’operatore virtuale di proprietà di Poste Italiane infatti è ormai da anni una certezza consolidata nel settore che offre ogni mese promozioni ad hoc per i propri clienti per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti con costi decisamente a accattivanti.

Ecco dunque che per il mese di marzo 2024 l’operatore vestito di giallo ha deciso di proporre una nuova offerta per conquistare il mercato grazie ad un prezzo decisamente accattivante e delle fessure altrettanto importanti, vediamola insieme.

La nuova promo a 8,99 € al mese

La promo di cui vi parliamo oggi è la nuova Creami Extra WOW 150, come intuibile dal nome quest’ultima offre a chi la sottoscrive 150 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali ad un costo di 8,99€ al mese.

L’offerta è dedicata a tutti sia ai nuovi clienti sia coloro che effettuano l’portabilità del numero e non richiede costi di attivazione da corrispondere, la velocità di navigazione garantita è di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Se siete interessati sbrigatevi ad attivarla dal momento che PosteMobile non ha dichiarato fino a quando sarà valida questa nuova promo dunque potrebbe scadere da un momento all’altro e sicuramente avere a disposizione 150 GB ad un prezzo così conveniente è un’occasione da non perdere che pochi operatori offrono al giorno d’oggi.