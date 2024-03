Il mercato delle telecomunicazioni, come tutti i settori, negli ultimi tempi ha risentito della crisi economica scaturita in seguito alla pandemia del 2020 e al conflitto in Ucraina.

Queste circostanze hanno causato un generale aumento dei prezzi di diversi beni di prima necessità, come il cibo e l’energia.

L’inflazione non ha di certo risparmiato il panorama delle telecomunicazioni, costringendo alcuni dei più importanti operatori telefonici ad aumentare i prezzi delle proprie tariffe e a rimodulare i contratti.

Tra gli operatori telefonici che non hanno mai rimodulato i contratti dei propri clienti e hanno mantenuto i costi delle tariffe invariati c’è Iliad.

L’operatore francese è un pioniere dell’innovazione delle telecomunicazioni ed è riuscito a ottenere un incredibile successo anche in Italia, grazie alle sue promozioni vantaggiose e alla connessione veloce.

Iliad è riuscito a conquistare il mercato italiano conseguendo l’obiettivo di 10 milioni di utenti attivi nel nostro Paese.

Iliad e la nuova promozione Flash 150

Come detto in precedenza, il successo di Iliad deriva dal ventaglio delle sue tariffe super vantaggiose, con prezzi stracciati e bloccati per sempre.

Vediamo insieme quali sono le migliori offerte del momento dell’operatore telefonico.

Tra le tariffe più folli abbiamo sicuramente FLASH 150 2024, disponibile solo ed esclusivamente fino al 04 Aprile 2024 e che comprende minuti e SMS illimitati più 150 GB di internet a soli 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione è di 9,99 euro.

Un’altra incredibile promozione è la FLASH 200 2024, anche’essa disponibile fino al 04 Aprile 2024 e che prevede minuti e SMS illimitati con 200 GB di internet con 5G incluso asoli 9,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione è di 9,99 euro.

Se invece cerchi un’offerta solo dati non perdere la super DATI 300 con 300 GB di internet a soli 13,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione è sempre di 9,99 euro.

Per attivare una qualsiasi di queste offerte recati in un punto vendita Iliad oppure contatta i numeri di competenza.