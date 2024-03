Android Auto è uno strumento importantissimo per tutti gli utenti che vogliono sfruttare le potenzialità dei propri smartphone senza distrazioni alla guida. Grazie a quest’app, il proprio device si collega al sistema di infotainment della vettura ed è possibile avere accesso a tutte le feature come chiamate, mappe e controlli musicali attraverso i comandi vocali.

Ne consegue che Android Auto diventa uno strumento imprescindibile al fine di non utilizzare lo smartphone mentre si sta guidando un veicolo. Tuttavia, la community sta iniziando a segnalare la presenza di un fastidioso bug.

Mentre è in esecuzione Android Auto, il sistema restituisce un messaggio di errore piuttosto preoccupante. Sullo schermo dell’auto appare un avvertimento d’emergenza che indica il surriscaldamento dello smartphone.

Un nuovo bug sta rendendo difficile la vita agli utenti che utilizzando Android Auto, il sistema si blocca e non è possibile utilizzare l’app

Inoltre, il sistema mostra una serie di consigli da seguire per evitare che la situazione peggiori. Tra questi c’è quello di disattivare la fotocamera, anche se questa non è in uso, o nel peggiore dei casi di fermarsi e scollegare lo smartphone.

Il bug sembra essere legato proprio all’errata visualizzazione di questi messaggi senza un reale motivo. Come emerso in rete, la preoccupazione degli utenti li ha portati a fermarsi per verificare lo stato del proprio device. Con molta sorpresa, gli smartphone non erano bollenti in maniera tale da generare un messaggio di allarme.

Nella maggior parte dei casi, il messaggio di surriscaldamento viene visualizzato per errore, causando non poche preoccupazioni negli utenti. Inoltre, in alcuni casi, il messaggio appare immediatamente dopo la connessione tra l’auto e lo smartphone, confermando che si tratta di un bug.

Tuttavia, altre segnalazioni indicano uno smartphone stranamente caldo durante l’utilizzo di Android Auto. In questo caso, l’app diventa estremamente lenta e non reattiva, portando l’utente a rinunciare all’utilizzo dell’app.

Gli utenti sottolineano che questi problemi si verificano esclusivamente quando Android Auto è collegato via cavo. La modalità wireless non presenta alcun bug legato al surriscaldamento del device. Al momento non sappiamo se Google sia al lavoro per un fix, quindi non resta che attendere maggiori dettagli.