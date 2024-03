Avere una friggitrice ad aria è oggi quasi obbligatorio per gli utenti, proprio perché è diventato uno strumento essenziale che tutti devono necessariamente avere, nel momento in cui decidessero di avvicinarsi al mondo della cucina quasi senza grassi. Uno dei modelli di maggior successo è senza dubbio quello prodotto da Cecotec, stiamo parlando della Fantastik 6500.

La friggitrice ad aria oggetto del nostro articolo presenta una capacità di 6,5 litri, per una potenza massima di 1700W, con tecnologia PerfectCook, il che porta ad avere 12 modalità di cottura, un sistema di controllo completamente touchscreen, con il quale riuscire perfettamente a gestire le varie cotture, ed una temperatura regolabile tra 80 e 200 gradi centigradi, fino a 60 minuti di timer impostabile manualmente.

Cecotec, la friggitrice ad aria super scontata

Cuocere al giorno d’oggi senza olio è una prassi molto comune e diffusa, per questo motivo sul mercato si trovano tantissime friggitrici ad aria di ottima qualità generale. Tra queste spicca senza dubbio la Cecofry Fantastik 6500, un modello che costa molto meno di quanto possiate immaginare. Il dispositivo nell’ultimo periodo aveva raggiunto una spesa finale di 89,90 euro, che grazie all’ulteriore sconto del 22% applicato proprio in questi giorni, viene a costare solamente 69,90 euro. La potete trovare a questo link.

Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione nera con finitura opaca nella parte superiore, mentre lucida inferiormente. Design che conferisce una maggiore eleganza generale, permettendo ad esempio di inserirla ovunque si desideri, anche in una casa particolarmente moderna e alla moda. Oltre alla friggitrice in sé, all’interno della confezione si trovano anche accessori di vario genere che ampliano al massimo l’usabilità quotidiana, come un pennellino in silicone ed una spatola (comunemente definita anche leccapentola). La spedizione è rapida a domicilio, tutto viene gestito direttamente da Amazon.