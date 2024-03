Il lancio di Red Dead Redemption 2 risale all’ormai lontano 2018. I titolo è stato ampiamente giocato dagli utenti e la grandissima mappa esplorata in lungo e largo sia nella versione offline che in multiplayer in Red Dead Online. Tuttavia, nonostante siano passati circa sei anni dal lancio, Red Dead Redemption 2 nasconde ancora alcuni segreti. Un nuovo easter egg è stato scovato dall’utente LordKebun che ha condiviso la propria scoperta con la community.

Stando a quanto rivelata dal team di Gaming Bible, all’interno del gioco sarebbe presente un’isola nascosta in bella vista e piena di lingotti d’oro. La particolarità di questa isola è che nessuno, fino ad ora, ha segnalato la presenza di ricompense o loot al suo interno.

Red Dead Redemption 2 è un titolo che nasconde molti segreti e alcuni easter egg vengono svelati a distanza di molti anni

Si tratta, a tutti gli effetti, di un segreto che è rimasto nascosto per anni ma finalmente è stato svelato. Le informazioni fornite da LordKebun, permettono di raggiungere esattamente il punto in cui scovare il tesoro.

Bisognerà recarsi in un’area situata tra Flatneck e Riggs Station, nei pressi del fiume Dakota. Per individuare più facilmente l’area, dovrebbe essere presente un punto interrogativo sulla mappa, in corrispondenza di un NPC che affiderà una missione.

Parlando con l’NPC sarà possibile ottenere una mappa del tesoro che porterà il giocatore a recarsi verso Caliban’s Seat. In questa zona, bisognerà seguire le istruzioni, superando un falò e una tenda per trovare il primo tesoro e una mappa del tesoro aggiuntiva.