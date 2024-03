L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è uno dei più apprezzati grazie alle sue offerte di rete mobile sempre aggiornate e soprattutto a basso costo. Anche per questo mese di marzo 2024, in particolare, l’operatore sta proponendo delle offerte imperdibili e che arrivano ad includere una quantità di giga davvero esagerata per navigare. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti proposte al momento dall’operatore.

Kena Mobile, anche a marzo continuano le super offerte dell’operatore virtuale

Anche per il mese di marzo 2024, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a proporre il suo vasto catalogo di offerte mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte estremamente vantaggiose e che sono state pensate principalmente per tutti coloro che necessitano di una elevata quantità di giga per navigare.

Una delle offerte più convenienti è senza ombra di dubbio Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati ad un costo molto basso di appena 5,99 euro al mese. Il costo rimane quindi contenuto, ma sono comunque disponibili tanti vantaggi. Gli utenti potranno anche utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. L’operatore offrirà poi il primo mese del rinnovo gratuito.

Un’altra offerta interessante è poi Kena 6,99 130 GB. In questo caso, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione fino a 130 GB di traffico dati. Anche con questa offerta, gli utenti avranno poi a disposizione fino a 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti. Il costo, però, qui è di 6,99 euro al mese. Scegliendo come metodo di pagamento Ricarica Automatica, però, gli utenti potranno ricevere anche 50 GB di traffico dati extra.

Queste due offerte sono però di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.