Vodafone, sono disponibili offerte fino a 150 GB ma non per tutti

In questo momento il mondo della telefonia mobile gode di uno stato di abbondanza assoluto. Tutti i gestori infatti sono diventati appetibili per ogni forma di utenza, siccome gestiscono offerte strapiene di contenuti. Il livello è stato alzato quantitativamente dai gestori virtuali che hanno imposto altri ritmi, ovviamente insieme a Iliad. Per questo motivo Vodafone ha voluto mostrare i denti, in modo da difendersi attaccando.

Il celebre gestore colorato di rosso ha dato una grande dimostrazione durante gli scorsi mesi finali del 2023. Le sue offerte sono state in grado di riportare il vento in poppa alla celebre azienda anglosassone, che oggi vuole continuare su quel “filo rosso”. Secondo quanto riportato infatti sono ancora moltissimi gli utenti che hanno l’opportunità di scegliere tra le due Silver disponibili. Vodafone mette a disposizione al loro interno tanti contenuti e soprattutto dei prezzi più abbordabili rispetto al solito.

Chiaramente le promozioni mobili in questione non sono disponibili per chiunque ma solo per alcuni utenti che hanno determinati gestori.

Vodafone rispolvera alle sue vecchie Silver: ora costano 7,99 e 9,99 € al mese

Quando si sente parlare di nuove offerte da parte di Vodafone, tutti pensano che siano più costose del solito ma in realtà questa volta non è così. Il gestore colorato di rosso sta dando grande dimostrazione di forza e versatilità con le sue nuove Silver.

Sia la prima che la seconda hanno gli stessi minuti e messaggi, differendo per quanto riguarda i giga e i prezzi. La prima, quella che ha un prezzo mensile di soli 7,99 €, vanta minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G ogni 30 giorni.

La seconda offerta Silver è più generosa con i suoi 150 giga in 4G ma costa anche di più: 9,99 € al mese. A poter sottoscrivere queste soluzioni sono coloro che provengono dai vari gestori virtuali o dal gestore leader Iliad.