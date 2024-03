Il mondo dei videogiochi come ben sappiamo è un universo variegato all’interno del quale alcuni elementi vanno a stretto giro, parliamo in primis dell’hardware, essenziale per far girare i giochi e dunque che deve necessariamente essere in grado di offrire prestazioni elevate per permettere ai giochi di dare il meglio di se stessi con grafiche al limite del fotorealismo.

Poi abbiamo ovviamente le console da gioco, pensate e costruite per integrare tutto ciò che serve all’interno del loro piccolo case, con hardware specializzato per far girare i videogiochi come si deve senza rallentamenti e in totale fluidità.

In ultimo ma non meno importante abbiamo i videogiochi, software alle volte anche molto pesanti e ai quali lavorano team di sviluppo davvero ampi che devono garantire un funzionamento eccelso su ogni piattaforma ottimizzando risorse e software nel miglior modo possibile.

Una nuova console

Ebbene a questo universo così variegato molto presto forse potremo aggiungere un nuovo elemento, stiamo parlando di una nuova console e nel dettaglio di una appartenente al sottomercato del gaming portatile, stando alle indiscrezioni del web infatti sembrerebbe che Nvidia sia a lavoro ad una nuova console portatile in grado di spodestare Steam Deck di Valve.

A riportare tutto ciò è stato il canale YouTube “Moore’s Law is dead” che parla di Nvidia entrata in collaborazione con Intel per garantirsi le CPU ad alte prestazioni da mettere a bordo della sua console portatile che ovviamente monterà una GPU ad alte prestazioni di casa Nvidia.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, nulla di confermato, infatti lo sviluppo dovrebbe essere ancora nelle fasi iniziali di conseguenza non ci sarebbero ne specifiche tecniche ipotetiche ne indiscrezioni sul possibile design che la console da gioco dovrebbe avere, in parole povere dovremo attendere che il tempo faccia il suo corso e porti con se le risposte.