La comodità di poter gestire tutte le funzioni dell’auto direttamente dal telefono, inclusa l’apertura, è un vantaggio innegabile, ma recenti esperienze hanno sollevato una questione interessante: cosa accade se perdiamo il telefono o se smette di funzionare? Un caso particolare è emerso negli Stati Uniti, dove la proprietaria di una Tesla ha vissuto questa situazione a seguito della “morte” del suo iPhone. Questo episodio ha portato a riflettere sul concetto di “keyless start” delle auto moderne.

Elon Musk e la futura integrazione tecnologica Tesla

La donna, dopo aver condiviso la sua esperienza su una piattaforma online, ha notato con gratitudine di essere riuscita a contattare suo marito dal telefono dell’attività commerciale in cui si trovava. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a sbloccare la vettura utilizzando il suo telefono da remoto. La situazione ha suscitato in lei la domanda su perché non fosse possibile effettuare questa operazione direttamente dall’Apple Watch.

Decisa a ottenere una risposta, la donna si è rivolta direttamente a Elon Musk, chiedendo se ci fosse la possibilità di implementare questa funzione. In modo sorprendente, il miliardario ha risposto in maniera categorica con un “Certo”. La dichiarazione di Musk è promettente, ma ora occorre valutare se questa promessa si tradurrà in azioni concrete e, in caso affermativo, quando avverrà.

La risposta di Musk ha generato alcune riflessioni, poiché non sembra suggerire che esista già una versione dell’app Tesla in fase di sviluppo per Apple Watch, e non vi erano indicazioni pregresse in questo senso. Alcuni utenti hanno sottolineato che la creazione di un’app per Apple Watch non è un compito banale, ma la sua realizzazione rappresenterebbe un’aggiunta pressoché inevitabile e apprezzata dagli utenti.

App di terze parti vs. soluzioni ufficiali

È interessante notare che un altro produttore di auto elettriche negli Stati Uniti, Rivian, ha già annunciato l’arrivo di una funzione simile l’anno scorso. Al momento, chi desidera controllare alcune funzioni della Tesla dal polso deve fare affidamento su app di terze parti come Tessie o Stats. La dichiarazione di Musk potrebbe aprire la strada a una maggiore integrazione e comodità per gli utenti di Tesla, rendendo la gestione dell’auto ancora più accessibile e flessibile.