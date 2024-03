Apple iPhone 14, nonostante sia lo smartphone della penultima generazione, resta oggi uno dei migliori in circolazione, o comunque un dispositivo perfettamente in grado di soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, anche da un punto di vista fotografico.

Quest’ultimo è rappresentato dalla classica disposizione che sempre ha contraddistinto i prodotti dell’azienda di Cupertino, infatti è presente un sensore principale da 12 megapixel, coadiuvato da un secondario da 12 megapixel, un ultra-grandangolare che permette di scattare istantanee di livello con un angolo di visuale più ampio. Tutto senza dimenticarsi ovviamente del display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, oppure del processore A15 Bionic, con GPU 5-core, per riuscire a raggiungere prestazioni fulminee, finendo ovviamente con la connettività 5G di ultima generazione.

Apple iPhone 14: un risparmio da non credere

La versione di iPhone 14 attualmente disponibile a prezzo scontato prevede 128GB di memoria interna, è molto importante sottolinearlo, proprio perché è un quantitativo che non potrà essere in nessun modo incrementato in un secondo momento, data l’assenza dello slot per la microSD. Il prezzo consigliato di tale variante è di 879 euro, cifra che viene ridotta del 20% da Amazon, grazie ad uno sconto speciale, sino ad arrivare alla spesa finale di soli 699 euro. Andate qui per l’acquisto.

Alcune delle specifiche principali dello smartphone ve le abbiamo già raccontate, in termini pratici si tratta del modello del 2022, con batteria che dovrebbe garantire una autonomia di circa 20 ore di riproduzione video continuative, nonché un design in Ceramic Shield che offre la piena resistenza all’acqua per una maggiore robustezza. La variante che potete trovare direttamente su Amazon viene definita completamente sbrandizzata, ciò sta a significare, in parole povere, che gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico stesso.