Rowenta X-Force non è un semplice aspirapolvere senza fili, ma rappresenta il punto cardine su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati ad un dispositivo di ottima qualità, e relativamente economico.

Si tratta di un aspirapolvere con batteria removibile, quindi utilizzabile, come indicato nel paragrafo precedente, senza fili, dalla autonomia di 35 minuti circa. Viene commercializzato, nella variante in promozione, la X-Force Flex 8.60, con l’animal kit, utilissimo ad esempio per tutti gli utenti che in casa hanno animali di vario genere.

Scoprite tutte le offerte Amazon in esclusiva assoluta, ricevendole gratis sul vostro smartphone, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Rowenta X-Force Flex 8.60: che offerta su Amazon

Un prezzo così basso valido per pochissimo tempo, in questo modo potremmo riassumere lo sconto applicato da Amazon direttamente sulla Rowenta X-Force Flex 8.60, aspirapolvere senza fili che durante il periodo natalizio aveva raggiunto 269 euro, ma che oggi è ancora più scontata, se considerate appunto che la riduzione del 30% l’ha portata ad una spesa finale di soli 189 euro. Acquistatela direttamente qui.

Il modello, per dovere di cronaca, è la RH9678, con appunto tecnologia Flex. Quest’ultima va ad identificare la possibilità di flettere il tubo principale, in tal modo si semplifica di molto la pulizia sotto i tavolini ed i divani, senza doversi piegare, o assumere posizioni strane per riuscire ad infilare correttamente la scopa al di sotto. Sulla spazzola principale è stata posizionata una luce LED, utilissima per l’individuazione della sporcizia con poca difficoltà.

Se interessati all’acquisto è bene sapere che all’interno della confezione si possono trovare un ugello da divano, uno strumento per fessure, una mini spazzola e 2 filtri, oltre ovviamente alle componenti principali. Il motore è relativamente potente, raggiunge 185W, con spazzola motorizzata per una pulizia ancora più approfondita, sulla superficie trova posto il grilletto boost, così da poter attivare la potenza extra nel momento del bisogno-