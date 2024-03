Una delle realtà emergenti nel mondo della telefonia mobile è senza alcun dubbio Spusu, la società infatti sta ritagliando giorno dopo giorno un sempre crescente numero di clienti che sono soddisfatti oltre che del servizio, anche delle trasparenza e della disponibilità dell’operatore nella gestione delle pratiche.

Ecco che dunque l’azienda ha deciso di dare un colpo secco al mercato con la sua prima offerta 5G, la prima per un operatore virtuale, che include tutto ciò che si può desiderare con la riserva dati ad un costo mensile davvero competitivo e soprattutto senza nessun limite di velocità.

Spusu 5G

Ecco a voi la nuova arrivata Spusu 5G 150, la nuova offerta di Spusu che resterà valida fino al 31 Marzo, vediamo cosa offre:

2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e i mobili nazionali, UE e Regno Unito

minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e i mobili nazionali, UE e Regno Unito 500 SMS verso l’Italia, UE e Regno Unito

verso l’Italia, UE e Regno Unito 150 GB in 5G senza limiti di velocità (fino a 300 Mbit in download e fino a 50 Mbit in upload)

in 5G senza limiti di velocità (fino a 300 Mbit in download e fino a 50 Mbit in upload) Il costo mensile è di 7,98 euro al mese

al mese Costo SIM e attivazione: 9,90 euro per la SIM (anche se si opta per la eSIM).

Di conseguenza alla sottoscrizione della promo pagando il primo mese in totale spenderete 17,88 euro.

Per quanto riguarda la riserva dati invece, quest’ultima arriva fino a 300Gb e converte ciò che rimane dei minuti e degli SMS in dati, 1Mb per minuto o SMS non utilizzato.

Per chi non lo sapesse la rete Spusu si appoggia su quella Windtre, include nei suoi servizi la segreteria telefonica e i servizi di reperibilità mentre per quanto concerne le modalità di pagamento, sono incluse la modalità ricaricabile con Carta VISA o Mastercard, PayPal o in tutti i bar, tabacchi ed edicole Mooney abilitati.

Dopo aver consumato ciò che è incluso nella promo i costi saranno pari a: 0,04 euro/MB per i dati, 0,04 euro al minuto per le chiamate e 0,04 euro/SMS per gli SMS.