Google TV è un sistema operativo sviluppato da Google che alimenta diversi dispositivi come televisori, TV box e Chromecast con Google TV. Recentemente, l’azienda ha annunciato un importante aggiornamento riguardante la funzionalità Fast Pair, originariamente introdotta per i dongle HDMI dell’azienda. Questo aggiornamento, rilasciato il mese scorso, estende ora la funzionalità Fast Pair a tutti i dispositivi Google TV basati su Android 12, offrendo agli utenti un’esperienza di accoppiamento semplificata e rapida per cuffie e accessori Bluetooth.

Fast Pair è un protocollo sviluppato da Google per semplificare e velocizzare l’accoppiamento dei dispositivi Bluetooth. Fino ad ora, era disponibile solo per i dongle HDMI di Google, ma ora è stato esteso a una vasta gamma di dispositivi GoogleTV, inclusi televisori di diversi produttori e TV box basati su Android 12. Questo significa che gli utenti possono facilmente accoppiare le loro cuffie e auricolari compatibili con Fast Pair al proprio dispositivo GoogleTV in pochi semplici passaggi.

La nuova funzionalità disponibile su Google TV

Non tutti i dispositivi Bluetooth supportano Fast Pair, ma per coloro che possiedono dispositivi compatibili, ora è possibile associarli al proprio GoogleTV utilizzando questa nuova funzione. Il processo di accoppiamento iniziale richiede un’azione manuale, che consiste nel recarsi nelle Impostazioni dell’account Google, selezionare Telecomando e accessori e quindi Associa telecomando o accessorio. Successivamente, selezionando il dispositivo desiderato, viene visualizzata la schermata di richiesta di associazione Bluetooth, dove è sufficiente selezionare Accoppia.

Una volta completato il processo di accoppiamento iniziale, le cuffie Bluetooth verranno rilevate automaticamente dalla TV per tutti gli utilizzi successivi. Questo meccanismo semplifica ulteriormente l’esperienza dell’utente. È però importante notare che la funzione Fast Pair consente l’accoppiamento di un solo dispositivo alla volta. Inoltre, questo dispositivo verrà automaticamente collegato all’account Google dell’utente, facilitando l’utilizzo anche con altri dispositivi in futuro.

Dunque, l’estensione della funzionalità Fast Pair a tutti i dispositivi Google TV basati su Android 12 rappresenta un importante miglioramento nell’esperienza degli utenti. Con questa funzione viene offerto a tutti gli utenti un modo semplice e veloce per accoppiare dispositivi Bluetooth al proprio dispositivo GoogleTV. In questo modo sarà possibile godere appieno dei contenuti multimediali offerti dalla piattaforma.