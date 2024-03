Con l’avvento delle auto elettriche, una delle principali sfide è stata la gestione delle prestazioni delle batterie in condizioni climatiche avverse. Il freddo, in particolare, ha dimostrato di influenzare l’autonomia e le prestazioni di ricarica di questi veicoli, creando una necessità di sviluppare soluzioni innovative per garantire un funzionamento ottimale in tutte le situazioni.

In questo contesto, l’azienda israeliana Storedot ha attirato l’attenzione con la sua tecnologia avanzata di batterie di nuova generazione, denominate XFC (Extreme Fast Charging), anche conosciute come 100in5 per la loro capacità di recuperare fino a 100 miglia (circa 160 km) di autonomia in soli 5 minuti. Ciò che rende queste batterie particolarmente interessanti è la loro capacità di mantenere prestazioni elevate anche a temperature estremamente basse.

Le batterie di Storedot resistenti al freddo

Attraverso test approfonditi condotti in laboratorio, Storedot ha dimostrato che le sue celle batteriche con anodo a predominanza di silicio mantengono un’efficienza significativa anche a temperature di -10°C. In condizioni standard di ricarica, queste celle sono in grado di raggiungere fino all’80% della loro capacità, e una volta caricate, mantengono oltre l’85% della loro capacità totale.

Ancora più sorprendente è stato scoprire che anche a temperature di -20°C, le celle di Storedot sono in grado di erogare oltre il 70% della loro capacità complessiva. Questi risultati promettenti suggeriscono che le batterie XFC potrebbero rappresentare una svolta significativa nel settore delle auto elettriche, offrendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche estreme.

La prospettiva di introdurre sul mercato queste batterie entro la fine dell’anno è particolarmente entusiasmante. Storedot sta lavorando per portare la sua tecnologia dalla fase di sviluppo alla produzione su larga scala, con l’obiettivo di fornire soluzioni di ricarica rapida e affidabile per i veicoli elettrici.

I piani futuri dell’azienda prevedono ulteriori miglioramenti, con l’introduzione di batterie in grado di recuperare 100 miglia in soli 4 minuti entro il 2026, e in soli 3 minuti entro il 2028, grazie a una nuova generazione di batterie ancora più avanzate.

L’interesse suscitato da Storedot non è passato inosservato agli investitori del settore automobilistico. Aziende di primo piano come BP, Daimler, VinFast, Volvo Cars, Polestar, Ola Electric, Samsung e TDK hanno dimostrato fiducia nel potenziale di questa tecnologia, contribuendo ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle batterie XFC. Grazie a aziende come Storedot, il futuro per le auto elettriche sembra sempre più promettente, con soluzioni che offrono prestazioni elevate e affidabili indipendentemente dalle condizioni ambientali.