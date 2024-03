Android REGALA app e giochi a pagamento sul Play Store, sono GRATIS

Il meglio per quanto riguarda il mondo Android deve ancora venire secondo quanto preannunciato dalla piattaforma di Google. Migliorando tantissimi aspetti per quanto concerne il robottino verde e gli utenti se ne stanno accorgendo man mano. Ora però è tempo di pensare anche ai contenuti che hanno reso grande questa piattaforma mobile, ovvero quelli che sono presenti ogni giorno all’interno del Play Store di Google, celebre market che non è secondo a nessuno almeno in questo momento storico.

Secondo quanto riportato, sono davvero tantissimi i titoli che sono stati aggiunti ultimamente tra le varie categorie, indipendentemente dai prezzi. Ci sono infatti tantissime applicazioni e tantissimi giochi che fanno gola al pubblico Android, ma che restano spesso lì al loro posto perché hanno un prezzo proibitivo. Oggi però c’è una sorpresa per tutti e riguarda proprio il Play Store: molti titoli a pagamento diventano infatti ufficialmente gratis ma solo per un periodo di tempo limitato.

Chiaramente il consiglio è sempre lo stesso, ovvero quello di procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare il download in quanto tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. In basso ci sono anche tutte le informazioni utili per scaricare ogni contenuto.

Android regala anche oggi agli utenti tanti titoli a pagamento in maniera gratuita nel Play Store

Come si può vedere nelle righe che seguono, c’è un elenco ben preciso con dei titoli a pagamento che sono diventati gratis sul Play Store di Google. L’iniziativa è esclusiva e riguarda solo ed unicamente gli utenti Android. È davvero semplice procedere al download visto che basta solo cliccare sui nomi, con il collegamento diretto al market di Google. Dopo aver fatto questo, basterà premere sul pulsante dedicato per cominciare a scaricare il titolo.