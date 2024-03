Il Parental control è uno strumento molto utile per i genitori poiché permette loro di controllare l’ utilizzo dei social network da parte dei figli in modo che non possano imbattersi a contenuti non adatti alla loro età. Si può attivare sui maggiori social come Facebook e Instagram, ma anche su altre piattaforme che consentono sempre di interagire con gli altri utenti.

Questa modalità consente anche di evitare il cyberbullismo dovuto a commenti sul carattere, sul fisico nei confronti di una persona; per cui si possono controllare le chat dei figli e verificare i contatti e le persone con cui dialogano. Il Parental control offre anche una protezione per tutti quei contenuti sensibili come password o immagini troppo violente in modo da controllare il loro operato sul web.

Parental control, ecco come attivarlo sui social

Per attivare il Parental control su Facebook bisogna cliccare sull’ icona con le tre lineette e aprire le impostazioni dopodiché verranno mostrate tutte le opzioni sulla gestione della Supervisione in modo da controllare le chat ed eliminare i messaggi inadatti ai minori, inoltre potranno essere controllate le impostazioni della privacy e i contatti sui social. Per attivare il Parental control su Instagram il procedimento è lo stesso tranne che per un fatto: si potrà impostare il limite di tempo giornaliero di utilizzo del social. Queste opportunità offrono un grande vantaggio ai genitori che potranno così controllare al meglio i propri figli quando navigano nel web e soprattutto quando utilizzano i social network.

Il fatto di utilizzare il Parental control fa si che i genitori potranno controllare come utilizzano gli smartphone i loro figli nell’ arco della giornata e quali sono i rischi che corrono insegnando anche loro quali sono i siti più adatti e perché bisogna evitare i social con contenuti non adatti ai minori.