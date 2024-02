L’universo digitale, costantemente in evoluzione, presenta sfide sempre nuove per i genitori che cercano di garantire una navigazione sicura ai propri figli. Il “parental control” rappresenta la risposta a questa esigenza, agendo come uno strumento fondamentale che blocca l’accesso dei minori a siti web con contenuti considerati inappropriati o pericolosi.

Solitamente, al momento dell’acquisto della SIM per gli smartphone destinati ai minori, si attiva automaticamente questo sistema di controllo genitoriale. La sua azione non si limita solo alle SIM, ma può estendersi anche alla connessione domestica, imponendo restrizioni a tutti i dispositivi connessi alla rete WiFi.

Guida al parental control per smartphone e tablet

Per esempio, la procedura per attivare il parental control sulla SIM TIM coinvolge l’adesione all’offerta Junior, che include il servizio Navigazione Sicura App, sviluppato in collaborazione con F-Secure. Dopo l’adesione, il genitore riceverà istruzioni e credenziali per scaricare l’app e configurare il servizio su dispositivi mobili o fissi.

Per gli utenti Iliad, l’attivazione del parental control è altrettanto accessibile. Attraverso l’Area Personale del sito, è possibile ottenere gratuitamente McAfee Safe Family. Dopo l’attivazione, il genitore può definire le regole di navigazione e installare l’app Safe Family su tutti i dispositivi che intende monitorare.

Anche Vodafone offre soluzioni integrate, come la Red Max under 18, con il filtro parental control preattivato. Questa offerta, destinata ai minori, è gestibile solo dal genitore o tutore, assicurando un controllo completo e la possibilità di adattare le impostazioni in base alle esigenze.

WindTre ha seguito un approccio proattivo, attivando gratuitamente e automaticamente il Servizio Protezione Minori su tutte le SIM intestate a minori o con offerte dedicate. Questo servizio è progettato per bloccare l’accesso a contenuti online vietati o inappropriati per l’età dei minori.

Una priorità per genitori e fornitori di servizi

È importante notare che queste misure sono state introdotte nel rispetto della legge e coprono una vasta gamma di contenuti vietati, compresi quelli per adulti, promozione di comportamenti dannosi, giochi d’azzardo, violenza, odio e discriminazione.

Il parental control si presenta come una risorsa essenziale per i genitori moderni, fornendo uno strumento efficace per proteggere i propri figli dalla crescente complessità del mondo online. La consapevolezza e l’adozione di queste soluzioni rappresentano un passo significativo verso una navigazione sicura e responsabile per le giovani generazioni.