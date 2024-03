Nei piani del produttore tech Realme c’è guadagno l’arrivo della nuova serie Realme GT Neo 6. Di questi dispositivi, ne ha parlato tempo fa un noto leaker del settore, ovvero Digital Chat Station. Proprio quest’ultimo ha deciso di rivelare in queste ore ulteriori dettagli tecnici su uno di questi nuovi dispositivi, ovvero sul prossimo Realme GT Neo 6 SE. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Digital Chat Station rivela nuovi dettagli tecnici sul prossimo Realme GT Neo 6 SE

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato nuove informazioni interessanti sul prossimo medio di gamma di casa Realme, ovvero il nuovo Realme GT Neo SE. Come già detto in apertura, questo leaker aveva già svelato diversi dettagli su questa nuova serie di smartphone, ma ora ha voluto concentrarsi proprio su questo modello in particolare.

Nel dettaglio, il leaker ha rivelato un dettaglio molto interessante. A quanto pare, infatti, il nuovo medio-alto di gamma di casa Realme vanterà la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO. Si tratterebbe della prima volta di uno smartphone di questa fascia con questa caratteristica. A detta del leaker, il pannello avrà una risoluzione pari a 1.5K.

Oltre a questo, Digital Chat Station ha rivelato anche quello che dovrebbe essere il processore prescelto dall’azienda. Stando a quanto dichiarato, il nuovo Realme GT Neo 6 SE sarà alimentato dall’inedito processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7+ Gen 3. Per concludere la scheda tecnica, lo smartphone dovrebbe inoltre contare su una batteria con una capienza di 5500 mah.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo Realme GT Neo 6 SE. Tuttavia, visto il numero elevato di rumors, immaginiamo che il debutto ufficiale sia quasi arrivato. Ricordiamo che qualche giorno fa il leaker Digital Chat Station ha rivelato qualche informazione anche sugli altri device di questa serie.