Recentemente, molti utenti di Windows 11 hanno riscontrato il temuto inconveniente della Schermata Blu della Morte (BSOD). Secondo Intel, una delle possibili cause di questo problema potrebbe essere il driver Wi–Fi. Fortunatamente, Intel ha prontamente reagito rilasciando un aggiornamento correttivo che dovrebbe risolvere questa problematica. L’aggiornamento in questione è il driver WLAN Intel versione 23.30, rilasciato nel mese di febbraio 2024. Questa release è stata progettata appositamente per prevenire il blocco di Windows 11 e l’insorgenza della BSOD.

L’aggiornamento non si limita solo a risolvere questo problema specifico. Le note complete di rilascio di Intel per questo aggiornamento indicano che sono state apportate diverse migliorie. Una delle più significative è l’ottimizzazione della funzione QoS (Quality of Service), che consentirà ai dispositivi di dare priorità ai pacchetti di traffico. Questo potrebbe portare a un miglioramento generale della connettività, soprattutto in situazioni in cui sono collegati molti dispositivi a un unico router.

Come risolvere la schermata blu della morte

In aggiunta alla problematica della BSOD, la versione precedente del driver presentava altri problemi. Ad esempio, alcuni utenti hanno segnalato errori irreversibili di Windows, difficoltà nel trovare reti Wi–Fi e problemi di connessione a monitor utilizzando la funzione wireless Miracast.

Per fortuna, l’aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Windows 11 compatibili con componenti Wi-Fi e Bluetooth Intel. Sarà distribuito automaticamente tramite Windows Update. Tuttavia, se per qualche motivo non lo ricevete o desiderate accelerare il processo di installazione, è possibile utilizzare l’Assistente Driver e Supporto Intel (iDSA). Basterà recarsi sul sito web di Intel, scaricare il file di installazione per l’iDSA e avviare l’app una volta completata l’installazione. L’app controllerà automaticamente la presenza di aggiornamenti disponibili e li installerà.

Per coloro che riscontrano altri problemi con il loro dispositivo Windows 11, Intel consiglia di considerare di procedere con l’installazione dell’aggiornamento facoltativo di febbraio 2024 di Windows 11. Questa release include, infatti, una serie di aggiornamenti e correzioni che potrebbero migliorare le prestazioni complessive del sistema operativo dei dispositivi in questione. Sebbene questi aggiornamenti dovrebbero essere installati automaticamente con gli aggiornamenti Moment 5 di Windows 11 di Microsoft, sono disponibili anche come aggiornamento facoltativo per chi desidera testarli in anticipo.