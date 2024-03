State cercando un robot aspirapolvere economico e dalle buone prestazioni generali? abbiamo sicuramente la soluzione che fa per voi, è disponibile il prodotto di casa Lefant, costa relativamente poco e garantisce comunque una buonissima pulizia.

Dimensionalmente parlando è perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, è silenzioso, non presenta uno spessore elevato, così da riuscire a passare tranquillamente sotto qualsiasi superficie, ed oltretutto è ideale per gli utenti che hanno in casa gli animali, avendo una potenza di livello quasi superiore.

Robot aspirapolvere: offerta da non credere su Amazon

Gli utenti interessati ad un robot aspirapolvere devono subito pensare di acquistare il Lefant M210, un relativamente piccolo dispositivo che presenta uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti: ultimamente aveva raggiunto solamente 209,99 euro, ma pensate che proprio oggi Amazon ha deciso di scontarlo del 52%, sino ad arrivare a soli 99 euro.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, il prodotto ha dimensioni di 28 x 28 x 7,6 centimetri, in questo modo si può facilmente insinuare, ad esempio, al di sotto di mobili o quant’altro. Sono ben 6 le modalità di pulizia, così da riuscire a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, scegliendo anche tra le 3 modalità di aspirazione attualmente disponibili, fino ad arrivare ad una potenza massima comunque di 2000 Pa. Il tutto può essere facilmente controllato direttamente dall’applicazione mobile, sfruttando la connessione WiFi che il dispositivo riesce a raggiungere collegandosi direttamente alla rete telefonica ma solo con frequenza a 2,4GHz. Da notare essere perfettamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, in questo modo gli utenti non dovranno utilizzare nemmeno le proprie mani, basterà la voce per riuscire a raggiungere il medesimo risultato di pulizia in tutto l’ambiente.