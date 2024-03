WindTre, l’operatore di telecomunicazioni, ha annunciato nuove novità e promozioni per il suo programma WinDay. Quest’ultimo sarà disponibile sia per i clienti della rete fissa che per quelli della rete mobile.

Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’esperienza dell’utente e offrire vantaggi aggiuntivi ai sottoscrittori.

A partire dal 4 marzo 2024, WindTre ha introdotto diversi miglioramenti al suo programma WinDay+, un’opzione premium dedicata esclusivamente ai clienti della rete mobile. In precedenza, WinDay+ offriva sconti e premi in aggiunta ai benefici inclusi nel programma gratuito WinDay. Ora gli abbonati potranno godere di vantaggi ancora più interessanti, inclusi premi aggiuntivi e offerte esclusive.

WindTre: aggiunte entusiasmanti ai giochi di WinDay

Come parte degli aggiornamenti di WinDay, i clienti WindTre possono ora accedere a nuovi giochi e quiz a cui partecipare.

L’introduzione del gioco di Bowling nella sezione WINGAMES si aggiunge alla già ampia selezione di Words, Puzzle Gift e Scopa.

In più, è stato introdotto un nuovo Music Quiz nel programma dei quiz del venerdì, sfidando i partecipanti a indovinare le canzoni da clip audio per avere la possibilità di vincere premi.

Con gli ultimi aggiornamenti, il Crazy Monday, una delle funzioni più popolari del programma WinDay, offre ancora più premi.

Gli abbonati a WinDay+ possono ora reclamare un premio aggiuntivo oltre al premio regolare del Crazy Monday, raddoppiando così le possibilità di vincere sconti esclusivi e offerte. Per il mese di marzo 2024, gli abbonati possono riscattare un film gratuito da una selezione curata su Rakuten TV.

Offerte promozionali per tutti i clienti

WindTre continua a offrire promozioni speciali a tutti i clienti attraverso il suo programma WinDay. Con iniziative in corso come le promozioni Drive2Store e le competizioni quotidiane di quiz, l’operatore resta impegnata nel fornire valore e intrattenimento ai suoi clienti. In più, l’azienda sta costantemente esplorando nuovi modi per migliorare l’esperienza WinDay e introdurre funzionalità eccitanti in futuro.

Insomma, le ultime novità e promozioni di WindTre dimostrano il suo impegno nel fornire servizi eccezionali e premi ai suoi clienti. Che sia attraverso il programma gratuito WinDay o l’abbonamento premium WinDay+, gli abbonati possono aspettarsi una vasta gamma di vantaggi e opportunità di risparmio.