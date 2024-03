Truffa con il messaggio PERICOLOSISSIMO, soldi spariti

Questa volta la truffa non è una siccome sono ben due i messaggi che stanno girando tramite le varie e-mail di diversi italiani.

I due messaggi che stanno girando in questi giorni sono i seguenti, ai quali bisogna stare molto attenti. L’obiettivo è quello di far cliccare le persone sul link, che non abbiamo incollato, per farle iscrivere ad un fantomatico sito di incontri con lo scopo di rubare loro le credenziali di accesso.

Truffa in arrivo per moltissimi utenti: ecco i messaggi che girano

“Il mio nome Selena

Adoro gli uomini sposati o single.

Cerco un partner per sesso occasionale o regolare.

Puoi venire da me almeno ogni giorno e faremo sesso.

Mi piacciono tutti gli uomini che sanno scopare e penso che tu sia perfetto. A letto sono pronto a soddisfare tutti i desideri più sporchi.

Ci sono molti truffatori su Internet, quindi ho registrato una pagina su un sito di incontri.

dove ho postato un paio di foto di nudo apposta per te. Inoltre lì troverai tutte le informazioni necessarie su di me e potrai contattarmi. Ecco il mio profilo:”

Non finisce però qui visto che c’è un altro messaggio davvero particolare. Come potete leggere qui sotto, tutto si svolge sulla falsariga del primo, sempre con lo stesso scopo.

“Buon pomeriggio!

Una settimana fa ho rotto con un uomo che si preoccupava per me, era gentile e fedele.

Ma ero sempre preoccupata per le dimensioni del suo pene, anche se non credevo fosse importante.

Ma quando mi sono sciolta nel profumo di suo zio, ho capito che era la cosa migliore che mi fosse mai capitata.

Ora vorrei incontrare un uomo adulto che sappia darmi emozioni e piacere,

che sappia portare la mia figa all’orgasmo.

Se pensi di sapere come soddisfare una donna – SCRIVI.

Sono una bella donna, guarda la foto e assicurati di questo. In attesa di una risposta“.